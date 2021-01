Colombia empezará el plan de vacunación masiva el 20 de febrero, con todos los biológicos necesarios

La isla, que tiene 3,2 millones de habitantes, está recibiendo actualmente por semana unas 21.000 vacunas de Pfizer y otras tantas de Moderna, al tiempo que aseguró que el Gobierno de Estados Unidos "ha dicho que van a llegar más vacunas". EFE/Thais Llorca/Archivo

El presidente de la República, Iván Duque, anunció, en la tarde del 29 de enero, que el país alcanzó 61.5 millones de dosis necesarias para vacunar a los 35 millones de colombianos con los que el territorio nacional alcanzaría la inmunidad de rebaño.

Lo anterior, gracias a la adquisición de 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos provenientes de Moderna, y 2.5 millones de dosis para 1.25 millones de personas fabricadas por Sinovac, de plataforma China.

Con esto, Duque dijo que “siempre hablamos del mes de febrero, con mucha claridad, mientras teníamos toda la certeza del desarrollo logístico, también completar el ciclo de adquisiciones para los colombianos y tener los cronogramas como están previstos en el Plan Nacional de Vacunación. Por eso hoy con el ministro Fernando Ruiz hemos también llegado a la decisión de que la vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero”.

Paralelamente, el mandatario colombiano también aprovechó el espacio para firmar, en vivo, durante el programa ‘Prevención y Acción’, el decreto que que da alcance y el marco normativo al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. El mismo, “será numerado en las próximas horas y, posteriormente será puesto a disposición del análisis, la lectura y el escrutinio de todo el pueblo colombiano”.

Así, las semanas previas a dicha fecha estarán dedicadas para ejecutar comunicaciones efectivas, hacer pedagogía, campañas y disponer, con todos los actores, de las estrategias y logística como esta previsto en el Plan Nacional de Vacunación. “Esto nos da claridad para empezar de manera sostenida en el tiempo” y con cronogramas garantizados, dijo Duque, agregando que la meta es cerrar el primer trimestre del año garantizando al menos 1.000.000 de personas vacunadas.

Con todo, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, detalló que al país llegarán 10 millones de dosis para cinco millones de personas de parte de Pfizer, proporciones que se repiten con AstraZeneca y Moderna; así como 9 millones de dosis para igual número de personas por parte de Janssen —Johnson&Johnson— y 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas por parte de Sinovac.

“En total, Colombia ha adquirido 61,5 millones de dosis, con una inversión superior a los 2 billones de pesos, que permitirán vacunar a 35 millones 250 mil personas durante el año 2021″, agregó el funcionario celebrando que se trata de una canasta diversificada que permite tener diferentes plataformas para atender todos los riesgos que puedan existir de no entrega, así como los retos geográficos propios de Colombia.

En otras palabras, Ruiz aseguró que Colombia estará en capacidad de completar el proceso de vacunación para los 35 millones de colombianos durante los 11 meses de 2021. Esto teniendo en cuenta que los biológicos llegarán mes a mes con la siguiente disponibilidad:

Febrero 337.000

Marzo 3.333.764

Abril 4.663.843

Mayo 3.839.843

Junio 7.553.450

Julio 8.294.941

Agosto 11.258.941

Septiembre 5.642.941

Octubre 6.260.116

Noviembre 4.934.352

Diciembre 3.166.666

Esas cantidades, advirtió Ruiz, permiten cubrir a prácticamente toda la población mayor de 16 años del país y “nos permite concentrar gran parte del proceso entre principio y mitad de año. Es un llamado muy importante a los entes territoriales para tener toda la capacidad y entender que vamos a tener un momento de aceleración muy grande durante esa temporada”, advirtió Ruiz.

También señaló que, una vez lleguen las vacunas al país la labor quedará en manos de los entes territoriales, las EPS e IPS que deben garantizar la correcta ejecución del mismo, “ así como en la confianza de todos los colombianos, que deben entender que estas vacunas son muy eficaces pero también son seguras y nos permitirán superar la página del covid-19 en Colombia”.

Por su parte, el presidente Duque invitó a no sembrar incertidumbre y a evitar las noticias falsas y malintencionadas. “El mensaje que le damos a todos los colombianos es que este no es momento ni para la política, ni para las noticias falsas, ni para tergiversar. La invitación es que marchemos unidos en esta vacunación masiva en nuestro país, soportados en la ciencia, no en la política, en el criterio de los expertos, no las interpretaciones de ocasión que buscan muchas veces ser tendenciosas”, aseveró.