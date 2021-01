Atracos con motocicleta en Bogotá por poco le cobran la vida a dos hombres en la localidad de Kennedy

En cámaras de seguridad del barrio Condado de Castilla, en la localidad de Kennedy, quedó registrado el robo a un ciudadano que pareció más un intento de homicidio por la forma cómo sucedió.

El hecho se presentó sobre las 5:50 a.m. del lunes 25 de enero. En las imágenes se evidencia el momento en que un hombre deja a su esposa en su lugar de trabajo mientras ella desciende de la motocicleta para, aparentemente, abrir un negocio comercial.

Sin embargo, luego de despedirse de su pareja, el motociclista esperaba el momento justo para salir y desplazarse en el vehículo, pero fue abordado con un arma de fuego por uno de dos delincuentes que llegaron en otra motocicleta y lo amenazaron con quitársela a la fuerza.

El ciudadano víctima del hurto, en señal de no oponer resistencia, alzó sus brazos y comenzó a desplazarse lentamente para que los delincuentes se llevaran el vehículo.

Sin embargo, sin contemplación o piedad alguna, el hombre armado opta por dispararle aproximadamente a la altura del abdomen y es en ese momento en que el delincuente toma el vehículo, lo hurta y huye en compañía del hombre que lo llevó a ese lugar .

Posteriormente, el hombre y su pareja comienzan a pedir ayuda para poder ser trasladados hasta un centro médico y recibir asistencia ante la herida. Ante la negativa de los conductores de detenerse para socorrerlo, testigos del incidente llegaron para trasladarlo al hospital. Finalmente, el ciudadano pudo ser trasladado a la clínica del Occidente, donde permanece en estado crítico recuperándose del impacto de bala.

A continuación, las imágenes del hurto que dejó gravemente herido al motociclista y que quedaron consignadas en el registro de video de la cámara de seguridad del barrio Condado de Castilla, ya en conocimiento de las autoridades:

Atracadores en motocicleta se estrellaron luego cometer varios robos

El hecho también sucedió el 25 de enero, pero sobre las 4:20 p.m. Aunque el incidente no involucra ninguna herida con arma de fuego ni víctima letal que lamentar, sorprendió a los atracadores mientras emprendían una huida en motocicleta por las calles del barrio La Igualdad también en la localidad de Kennedy .

Cámaras de seguridad del barrio captaron el momento exacto en que dos motocicletas chocan entre sí, por no respetar los puntos de pare en la intersección entre una calle y una carrera.

Así sucedió el impactante accidente entre ambos actores viales:

De acuerdo con el periodista Edward Porras, de El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, estos delincuentes, que colisionaron con el otro ciudadano, habrían hurtado a una persona momentos antes del accidente.

A través de la modalidad de raponazo, habrían despojado de los teléfonos móviles a sus víctimas. Así lo denunció ante el noticiero una mujer que relató cómo fue acorralada por dos personas en moto:

Estos señores me abordan en una moto, me cierran porque suben la moto al andén, me quitan el teléfono de la cara, me rayan el ojo, me aruñan y emprenden la huida. Cogieron por toda la principal, saliendo a la 68, y se estrellan contra la otra moto, fue un impacto fuertísimo. Tenían cuatro o cinco celulares más, entre ellos el mío. Lastimosamente tenían una semana ya robando acá en este barrio. Lo lamento mucho por el otro señor, está grave y no se lo merecía