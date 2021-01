A puñal atracaron a funcionarios públicos en Bogotá, ni empleadas de la Alcaldía Mayor se salvaron de los ladrones

Funcionarios del Distrito y de otras instituciones del Estado fueron víctimas de atracos esta semana en la capital colombiana. Foto: De referencia.

De los violentos atracos en la capital colombiana ya ni se salvan los mismos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, según informaron en varias notas periodísticas que se emitieron el martes en Citynoticias, el informativo del canal de televisión local City T.V.

Entre las víctimas de atraco están funcionarias de la llamada Tropa Social de la Secretaría de Integración Social de la capital colombiana, quienes se encargan de recorrer las zonas vulnerables de la ciudad para llevar ayudas del Distrito.

En un atraco del que fueron víctimas en la localidad de San Cristóbal llegaron incluso a ser heridas con cuchillo, como quedó registrado en un video de cámaras de seguridad donde se ve como a un grupo de funcionarias son atacadas por unos delincuentes que forcejean con ellas para robarles los celulares.

“Una de mis compañeras fue robada, otra fue golpeada, esta semana han robado a dos de mis compañeras. Es preocupante el tema porque nos mandan a hacer encuestas, pero no nos dan la seguridad que necesitamos para entrar a esos terrenos” , expresó una de las funcionarias afectadas.

Gracias a la intervención de la comunidad, el hecho no terminó en un hecho más grave que lamentar, pero esto inquieta a las funcionarias de Integración Social, ya que señalaron que el aseguramiento laboral es mínimo.

“Es muy bajo el riesgo de las Administradoras de Riesgos Laborales, es 1 y eso no cubre absolutamente nada” , señaló una de las funcionarias.

Desde la Secretaría de Integración Social anunciaron que tras estos hechos de inseguridad, realizarán acompañamientos a estas funcionarias en sus recorridos.

“Invitamos a la ciudadanía, a las comunidades de los territorios a donde está yendo la tropa a que cuiden y protejan a este grupo de valientes hombres y mujeres, profesionales agentes comunitarios del Distrito que están acompañando a los hogares de jefatura femenina que requieren de la oferta social del Distrito”, manifestó Miguel Barriga, director Territorial de Integración Social.

En Citynoticias informaron también que las autoridades están tras la pista de los delincuentes que asaltaron a las funcionarias.

Pero no fueron las únicas, en otro caso a una funcionaria pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) le propinaron tres puñaladas en su brazo izquierdo cuando se disponía a realizar trabajo de campo en la localidad de Teusaquillo.

En Citynoticias indicaron que la mujer estaba alistándose para iniciar sus labores cuando fue atacada por un hombre que le robó el celular.

“Me encontraba trabajando, saqué mi celular, el personal para hacer una videollamada y averiguar cuál era mi punto exacto de partida para iniciar con mi labor de campo. Se me acercó (el atracador) y me dijo déme el celular . Le contesté ‘No se lo voy a entregar, porque estoy trabajando y es mi fuente de trabajo y no se lo voy a dar’. Yo me resistí al atraco”, narró Erika Rivas, la víctima.

Como la mujer forcejeó, el delincuente la atacó con el arma blanca que llevaba. “Como yo me resistí el tipo me apuñaló, me dio tres cuchilladas en el brazo izquierdo , me causó tres heridas fuertes. Y luego me arrancó el celular de las manos y se fue “, dijo en Citynoticias la funcionaria del Dane.

No obstante, en este caso la comunidad también le ayudó y atraparon al ladrón, un hombre, que según el informativo, ya tenía antecedentes por cometer atracos similares.

“Tristemente no podemos salir solas a la calle. Estaba cumpliendo con mi trabajo y es muy triste la realidad de este país que ahora uno tiene que andar escoltado para poder ir a trabajar” , agregó la mujer.

Por las heridas, a Rivas le tuvieron que dar 8 días de incapacidad

Y para rematar los robos a funcionarios públicos, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) denunciaron el robo de equipos por parte de hombres que los amedrentaron con armas de fuego, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad.

“Estábamos haciendo las correcciones que se debían hacer en ese punto y ya como a la hora que llevábamos trabajando, llegó este personaje sacando el arma: ‘No se muevan, no se hagan pegar un pepaso’, dijo. Entonces pues queda uno frío en ese momento”, narró uno de los trabajadores víctima.

En ese atraco, el delincuente huyó en un taxi y se llevó una fusionadora de fibra óptica que, de acuerdo a la información en Citynoticias, tiene un costo de 12 millones de pesos.

Y no son los únicos elementos que les han robado a estos trabajadores. “Acá salimos y encontramos las puertas (de los vehículos de la empresa) abiertas y nos roban todo, o en otros casos llegan con armas de fuego y nos quitan las fusionadoras, las herramientas. Las escaleras se las llevan, nos bajan de los postes con armas de fuego y pues qué se puede hacer”, indicó otra de las víctimas.





También le puede interesar:

Video | Momentos de pánico por incendio de una volqueta en vía al túnel de Occidente en Medellín

Leyenda del beisbol colombiano internado por depresión severa