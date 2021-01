Exsenador Otto Bula volvió a prender el ventilador en caso Odebrecht: salpicó a Luis Fernando Andrade y a la campaña de Juan Manuel Santos

Otto Bula en la Comisión de Acusaciones por caso Odebrecht. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este miércoles 27 de enero, el exsenador Otto Bula, condenado por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, participó en la audiencia que lleva la Fiscalía contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Un espacio que Bula utilizó para prender el ventilador sobre lo que sabe de las presuntas irregularidades que cometió la constructora brasileña junto a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos.

“Yo era el de la logística de las reuniones, yo era el que cuadraba el cocinero, el que compraba el vino, pero no asistía”, dijo Bula, pero señaló que Luis Fernando Andrade sí benefició a la multinacional con el otorgamiento de otrosíes en el proyecto vial Ruta del Sol II.

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, habla de su situación jurídica que lo tiene con medida de aseguramiento domiciliaria. (Colprensa – Diego Pineda).

En esta audiencia, el condenado contó que Andrade y delegados de Odebrecht sostuvieron al menos seis reuniones privadas y clandestinas, en el apartamento del también condenado exsenador Bernardo el “Ñoño” Elías, entre el 2013 y 2016.

Estas reuniones al parecer se planeaban con el fin de sacar proyectos de infraestructura, como el otrosí Ocaña-Gamarra, y solucionar “problemas que tenía Odebrecht” en Colombia, contó Bula.

“La participación mía fue la de un trabajador, un mensajero, si muy costoso, hacer transacciones en bancos que no fueran sospechosas, hubo reuniones con Ñoño, Andrade y Sebastián Correa, siempre hubo solución… El señor Andrade a través de Correa preguntaba el motivo de las reuniones y hay pruebas de eso… yo era el que organizaba las reuniones, no iba pero sabía que se hablaba y las conclusiones que se entregaban”, reveló Otto Bula.

Así mismo, dijo que hubo dineros de Odebrecht que se fueron a campañas tanto del Congreso como a las presidenciales, mencionando específicamente la de Juan Manuel Santos, que iba por su reelección.

Twitter

“Había una presión de decirle a Odebrecht que se necesita plata, entonces Odebrecht dice: ‘Yo necesito la seguridad de que se amarre ese otrosí’. Hay una reunión del señor Andrade, del señor Bernardo Elías, Martorelli y Correa, al siguiente día me llama Martorelli y me dice que nos reunamos en la oficina de él y me dice que necesita una empresa, de un amigo de confianza para hacer un contrato simulado y sacar los recursos, porque lo tienen loco y que ya tiene la seguridad de que máximo en un mes le estaban firmado el otrosí” , dijo el exsenador condenado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos (EFE)

Bula, un ganadero cordobés que llegó al Congreso de la República de la mano de Mario Uribe Escobar, terminó convirtiéndose en el cerebro de buena parte de los sobornos que la constructora brasileña repartió en el país, para quedarse con multimillonarios contratos de infraestructura.

Tras un arreglo con la Fiscalía y de aceptar los cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares, Bula firmó un preacuerdo, que está pendiente de aprobación.

Bula, quien fue capturado en enero de 2017, se comprometió a colaborar con las autoridades en este proceso y en la negociación pactó el pago de una multa por $6.600 millones, la cual cubriría, en parte, con un inmueble que está avaluado en más de 3 mil millones de pesos.

Le puede interesar:

Cuándo y cuántas vacunas se aplicarán en Colombia: este sería el cronograma en los departamentos

Así fueron las honras fúnebres del ministro Carlos Holmes Trujillo este miércoles

Los nombres que suenan para reemplazar a Carlos Holmes Trujillo en el Ministerio de Defensa