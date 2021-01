“Piensan en ir a Europa, ¿y a qué, si están en obra negra?”: Bolillo Gómez acerca de los futbolistas colombianos

Hernán Darío "Bolillo" Gómez fue oficializado como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín (DIM) el diciembre de 2020. EFE/Luis Eduardo Noriega A

El pasado 11 de diciembre, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue anunciado como el nuevo director técnico de Independiente Medellín, con el que se estrenó con una derrota y una victoria en las primeras fechas de la liga colombiana de fútbol este 2021. Pues bien, aunque el entrenador está feliz en el equipo paisa, las últimas horas manifestó sus descontento con el balompié nacional.

En el programa ESPN FC, Bolillo cuestionó que deportistas que recién están apareciendo en el escenario futbolístico nacional destaquen más por sus vidas afuera de las canchas que por el arte de ‘patear la pecosa’. Y criticó que, por el contrario, quienes son buenos jugadores no tengan relevancia para sus clubes porque “quienes mandan son los pelaos”.

Según él, desde que llegó a Medellín, se ha encontrado con jugadores a quien nadie conoce, que no han jugado: “ganan un platal, salen con Louis Vuitton, sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención, pero afuera de la cancha. Entonces ¿para dónde vamos?”.

Pero el técnico, reconocido por llevar a la Selección Colombia a la Copa Mundial de Fútbol 1998, no se quedó ahí. A partir de su experiencia en el club que dirige, manifestó que en las divisiones menores del fútbol colombiano no se están haciendo bien las cosas y que esto conlleva a que el país todavía no esté preparado ser campeón del mundo. Sobre los jóvenes talentos, dijo:

En las menores no se trabaja bien. La cabeza está en otro lado, en echar pinta. Piensan en ir a Europa, ¿y a qué si, están en obra negra? Estamos apresurados. Equivocados y apresurados en cuanto a formación

Con vehemencia, Bolillo agregó que, “hay jugadores profesionales, buenos profesionales en Medellín y no tenían voz ni voto, porque mandaban los pelados, porque ya son figuras, son figuras sin jugar. Ahí falla el fútbol, en la Sub-20 no se viene trabajando bien, con todo respeto”.

Para el técnico paisa, los futbolistas colombianos tienen una muy buena preparación física desde sus clubes, si bien les falta preparación como personas para brillar tanto en el país como en el extranjero. De acuerdo con Bolillo, falta...

Formar personas que piensen bien. Personas estructuradas. El fútbol colombiano tiene grandes preparadores físicos y técnicos estudiados (...) Los futbolistas no están bien preparados como personas

Al ser preguntado por el fracaso del portugués Carlos Queiroz como timonel de la Selección Colombia, Bolillo opinó que le faltó conocer el fútbol colombiano, cómo piensan bogotanos, caleños, antioqueños y costeños. “Un porcentaje alto es ser buen líder”, concluyó.

En sus más reciente encuentro, y luego de perder con el Junior de Barranquilla, Independiente Medellín se impuso ante Patriotas, equipo al que derrotó 2 - 1 en el estadio Atanasio Girardot.

