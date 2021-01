“Con la vacuna de ultracongelación no vamos a llegar hasta el último rincón de Colombia todavía”: Ministerio de Salud

Unos 190 países forman parte de Covax, en donde las naciones de renta media o alta financian la investigación de vacunas a cambio de asegurarse dosis para un 20 % de su población. EFE/Bienvenido Velasco

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Colombia, Gerson Bermont, afirmó que “con la vacuna de ultracongelación no vamos a llegar hasta el último rincón de Colombia todavía”, en el proceso de inmunización contra el covid-19 que iniciaría el próximo mes.

Al principio, señaló el funcionario, los centros de vacunación que serán “viabilizados” son los que se encuentren cerca a los ultracongeladores, debido a que las primeras dosis en ingresar al país tendrán esta necesidad de alta refrigeración.

“Es por eso que no van a estar todos operativos desde el principio; con la vacuna de ultracongelación no vamos a llegar hasta el último rincón de Colombia todavía, porque es un riesgo que se pierda por las dificultades logísticas y que solo tiene cinco días de vida útil” , indicó el Gerson Bertmon.

De igual manera señaló que, de manera progresiva se extenderán los puntos de vacunación en relación al “tipo y cantidad” de vacunas que lleguen al país, con el fin de asegurar una mayor capacidad operativa en los territorios alejados y unas condiciones óptimas.

“Cuando llegue la de +2 a +8 °C, que es igual a todas las vacunas que hemos aplicado siempre, llegará allá a ese puesto de salud que está arriba de la montaña”, afirmó Gerson Bermont.

Agregando que, en los territorios apartados del país es preferible la aplicación de las vacunas con refrigeración de entre 2 y 8 °C, debido a que se corre menos riesgo de perder las dosis, ya que estas tienen una vida útil de hasta seis meses en esas condiciones.

Por tal razón, argumentó el funcionario que esto no significa que no se pueda ingresar a las zonas rurales o de difícil acceso con una vacuna ultracongelada, sino que el riesgo se aumenta de perder la vacuna en la medida que no se logre la logística o no asistan los beneficiarios.

Aproximadamente, “un mes después de la llegada de la vacuna ultracongelada estaría llegando otra que no requiere ultracongelación y esa va a los otros centros” , afirmó el funcionario, quien indicó que esta es la razón por la cual el Gobierno nacional determinó tener un portafolio de vacunas con diferentes farmacéuticas.

Hasta “el punto más alejado de Colombia, allá vamos a llegar con la vacuna” contra el covid-19 , aseguró el funcionario, refiriéndose a los centros de vacunación que se habilitarán en el territorio nacional para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación que iniciaría el mes próximo.

Según Salud y Promoción, en la actualidad están registrados 2.975 puntos de vacunación entre públicos y privados dentro del esquema del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) donde se vacuna a los colombianos.

“Nosotros vamos a sacar el listado de las IPS viabilizadas para la vacunación, pero si una EPS del contributivo o del subsidiado nos propone un punto nuevo, lo analizamos, y si cumple, lo habilitamos”, afirmó Gerson Bermont.

Ultracongeladores de la vacuna Pfizer fabricados en Alemania. Foto: Noticias Caracol.

Arranca una semana crucial para el Plan Nacional de Vacunación

A un día de cerrar el plazo de observaciones de los entes y organismos de control antes de que el decreto nacional del Plan Nacional de Vacunación pase a sanción presidencial y, según el Gobierno, a semanas de la llegada del primer lote de vacunas, el Ministerio de Salud señaló responsabilidades para EPS y Entes Territoriales: son los que deben hacer que haya atención oportuna para la población, en el orden determinado por dicho decreto.

En declaraciones oficiales, recogidas por el diario El Espectador, por Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud: “Hemos establecido todos los parámetros para coordinar el proceso de vacunación en el país, somos capaces de llegar a todo el territorio nacional a través de las EPS y los entes territoriales, por su parte, las IPS que se seleccionen tendrán que cumplir con todos parámetros de sanidad y bioseguridad”.

