Tolima lo volvió a hacer: venció a Atlético Nacional, lo eliminó de la Copa BetPlay e hizo estallar a Jefferson Duque ante la prensa

Hace más de un año que Atlético Nacional no puede derrotar a Deportes Tolima. El club de Ibagué continúa demostrando que es la ‘bestia negra’ del más campeón de Colombia y nuevamente lo ha eliminado de una competencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor).

En la tarde del jueves 21 de enero se disputó el partido que faltaba jugar por los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020, torneo que debió ser postergado por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y llave que no se había podido disputar por inconvenientes para utilizar el estadio en que oficiaría Deportes Tolima como local.

A las 3:15 p.m. arrancó el pitazo inicial en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tolima venía de ganar su llave frente a Cúcuta Deportivo desde el escritorio, luego de que Dimayor no le permitiera al club nortesantandereano jugar en las competencias nacionales .

De esa manera recibía a Atlético Nacional, que venía de avanzar en una victoria por penales frente a Rionegro Águilas y estrenaba en el banquillo al director técnico costarricense, Alexandre Borges Guimarães .

En un encuentro muy parejo en la primera mitad donde solo se registraron dos tarjetas amarillas para Nacional en los jugadores Andrés Andrade y Brayan Rovira, el partido se fue al entretiempo con un resultado parcial de 0-0.

Antes de irse al descanso, una polémica jugada de gol invalidada por el árbitro Andrés Rojas empañó las acciones del partido, pues no sentenció anotación para Atlético Nacional por una supuesta falta en ataque.

Ya en la segunda mitad, el club pijao se vio con más opciones luego de que su entrenador Hernán Torres le diera ingreso al extremo por derecha Luis Miranda. Fue así como al llegar al minuto 70 de juego se dio la primera anotación del encuentro, que llegó por intermedio de Jáminton Campaz . El canterano del club de Ibagué puso el 1-0 del compromiso faltando 20 minutos para acabar.

Infortunadamente para Nacional, cinco minutos después el defensor central Nicolás Hernández tuvo que despedirse tras recibir una doble amonestación con cartulina amarilla.

Después de la expulsión, la ventaja numérica y de posesión favoreció a los tolimenses y, en cuestión de cuatro minutos, llegó el 2-0 final por cuenta del zaguero Jhon Narváez.

Polémicas declaraciones de Jefferson Duque tras la eliminación de Nacional

Teniendo en cuenta que la última vez que Atlético Nacional derrotó en un partido a Deportes Tolima fue el 29 de septiembre de 2019 , la hinchada verdolaga esperaba romper esa sequía de victorias frente a los pijaos en esta oportunidad por Copa. Sin embargo, la llamada ‘paternidad’ de los tolimenses sobre los paisas sigue estando presente en las competencias de la Dimayor, pues desde el torneo finalización de dos años atrás, el ‘Rey de Copas’ no los logra derrotar.

Eso explicaría el porqué de la reacción del delantero colombiano Jefferson Duque en la conferencia de prensa posterior al partido, pues llamó la atención de los periodistas y de la opinión pública que ‘la Fiera’ se limitara a responder una sola pregunta y no la contestara como tal sino que calificara de vergüenza lo sucedido con el rendimiento de su equipo y la superioridad de Tolima de tiempo atrás. Posteriormente se retiró de la sala de prensa del estadio Manuel Murillo Toro .

Esto dijo concretamente el atacante antioqueño:

Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada y al profe (Alexandre Guimarães), porque la verdad esto que pasó es una vergüenza, nos viene pasando y ya no nos tiene que pasar más. No vine aquí para quedar bien con todos, quiero que mis jugadores entiendan dónde estamos y aquí nos tenemos que tocar ‘las que son’ para salir de este bache, pero no más