Millonarios, ¿el favorito de los youtubers españoles?

Millonarios se convirtió esta semana en tendencia en redes sociales tanto en Colombia como en España y no precisamente por su capacidad de juego o sus nuevas contrataciones, sino por las menciones que han hecho del equipo los reconocidos youtubers ibéricos, AuronPlay e Ibai Llanos.

Todo comenzó la noche del 19 de enero, cuando un seguidor de Auron — identificado como Raúl Álvarez— le envió ‘bits’, algo así como una moneda propia de la plataforma, para que que le enviara un saludo al club ‘embajador’ durante una de sus transmisiones en vivo. “Claro que sí. Millonarios Fútbol Club, enhorabuena por ese fichaje. Ojalá que ganéis todo”, respondió el ‘gamer’ de 32 años, haciendo referencia al reciente y muy esperado fichaje de Fernando Uribe, a la vez que dio la bendición en latín.

El comentario, que solo dura 12 segundos, desató toda una ola de comentarios a favor y en contra del equipo capitalino, que también se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter, usando algunas de las muletillas más conocidas del streamer badalonés. “¡Pero qué pasa chavales! ¡Con el anuncio de @FUribe20 ya tenemos la bendición de @auronplay así que todo bien, todo correcto y yo que me alegro!”.

De igual forma, el encargado de la cuenta del club le felicitó por haber alcanzado los 7 millones de seguidores en Twitch y aparentemente le envió un mensaje directo para ofrecerle una camiseta oficial.

“Ayer envié un mensaje, alguien me envió unos bits para que felicitara a Millonarios Fútbol Club, que es un club de futbol de Colombia y envié el saludo, y el club me ha seguido en Twitter y tiene muchos seguidores, muy majo, y creo que me quieren enviar una camiseta y la recibiré con gusto. Se las mostraré y todo ”, dijo al respecto Auron, quien ya había sido tendencia en Colombia luego de que una ‘fake news’ divulgada por la senadora María Fernanda Cabal, lo acusara de ser uno de los culpables del atentado contra la escuela General Santander de Policía.

La situación desató las críticas de varios seguidores del español, incluyendo la de uno que usó los mismos ‘bits’ para contarle que “Millonarios FC es el equipo en Colombia con más bullying. Se creen grandes y todo lo que hacen es una burla. Los suplentes del Real Madrid les ganó 8-0, les dicen ‘Ochonarios’”.

Pero Álvarez salió en la noche de ayer en defensa de la escuadra albiazul. “¡Se está metiendo con Millonarios FC!, bloqueen a este hombre, otro bloqueo, terrible. La verdad es que no sé cuál es la situación de ese club, pero son muy amables conmigo y la verdad por eso me parecen estupendos, son muy majos , me caen bien”.

A las pocas horas se sumó Ibai Llanos, otro de los streamers más conocidos de Iberoamérica, con cerca de cinco millones de seguidores en Twitch, y quien simplemente envió un saludo rápido para el equipo antes de continuar con una partida en línea. Aparentemente, el también comentarista, invitó a otra personalidad de ese mundo, TheGrefg, a sumarse al equipo.

Como era de esperar, el mensaje también generó una reacción desde las costas de Millonarios, que respondió en el lenguaje del afamado comentarista de ‘League of Legends’: “¡WOOOOOOOOOO! ¡PERO QUÉ ESTÁ PASANDO! ¡Ahora se suma @IbaiLlanos! ¡EPETACULAAAR! ¡NAAAAAAH DE LOCOS!”. Desde entonces, otros creadores de contenido relacionado con videojuegos como DjMario se han sumado a la tendencia de hacerle un guiño al equipo bogotano durante sus transmisiones.

El próximo juego de Millonarios será contra Boyacá Chicó, por el torneo de apertura del Futbol Profesional Colombiano, el próximo martes 26 de enero a las 8 de la noche.

