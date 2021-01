Así puede concursar para ganarse una cena con Shakira y Piqué en Barcelona

Buenas noticias para los seguidores y fans de la cantante barranquillera Shakira: si corren con suerte, podrán reunirse con la artista y su esposo, el futbolista Gerard Piqué, en Barcelona para una cena. Así lo anunció la colombiana en una publicación de su cuenta oficial de Instagram en la que busca recaudar fondos para su fundación Pies Descalzos que propende por la educación de los niños más pobres en Colombia.

“Podrías ganar un viaje para dos personas a Barcelona cuando sea seguro viajar para ir de tapas conmigo y Gerard Piqué, todo para apoyar la educación de los niños en Colombia a través de nuestra fundación Pies Descalzos!”, escribió la cantante de Girl Like Me en la descripción de su publicación.

Siga estos pasos para participar y conocer a su estrella favorita

Shakira, además, dio a conocer las bases del concurso y le pidió a los interesados en apoyar a la fundación y ganarse la cena con ella que entraran a omaze.com/shakira y siguieran los pasos que a continuación usted leerá.

Una vez en el sitio web, busque la opción de donaciones que oscilan entre los 10 y 100 dólares. Tenga en cuenta que entre más plata done, más posibilidades tiene de conocer a Shakira, cenar junto a ella y su esposo y contribuir con la educación en el país.

Un dato que debe tener en cuenta es que dentro de la página hay un anuncio que asegura que dice que “no se necesita donación o pago para participar o ganar este sorteo”. Además, hay una pestaña donde le permite entrar gratis.

No corra. Aún tiene tiempo de participar, según las condiciones, el concurso va hasta el 5 de marzo de este año y los ganadores se anunciarán el 17 de ese mismo mes.

Los premios

Dentro de los incentivos por apoyar la educación pública en el país, usted podrá ir con un acompañante con todo pago a Barcelona, España, cenar con la cantante Shakira y su conyugue, el jugador Gerard Piqué.

¿Qué es la Fundación Pies Descalzos?

La Fundación es una organización, creada por la artista Shakira en 1997, enfocada en apoyar la educación en Colombia desde hace más de 17 años. Buscamos contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura educativa, de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica.

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, Shakira.