Cayó alias ‘Ratón’, cabecilla del ELN, en el departamento de Bolívar

El Gobierno nacional confirmó la muerte de Bercelio Campuzano, alias ‘Ratón’, cabecilla del frente ‘Luis José Solano Sepúlveda’ del Eln. Según la información oficial, el Ejército venía acercándose desde hace varios meses hasta que por fin pudo dar con su paradero, en el caserío de Los Entables, en el departamento de Bolívar.

“Cayó Bercelio Campuzano Arrieta, conocido como alias ‘Ratón’, uno de los miembros más peligrosos de las estructuras del Eln y que venía azotando al sur del departamento de Bolívar”, dijo sobre el hecho el presidente de la República, Iván Duque.

Según el informe de Duque, el insurgente fue dado de baja en operaciones militares durante una acción desarrollada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, en coordinación de la Policía Nacional, en el municipio de Barranco de Loba. También fueron capturados siete integrantes de la mencionada estructura ilegal.

El mandatario señaló que, Campuzano era un reconocido “asesino de líderes sociales, asesino también de líderes comunitarios, que pretendía seguir haciendo del secuestro y la extorsión su principal vehículo de financiamiento”.

En este sentido, y de acuerdo con el periódico El Espectador, la Fiscalía Primera Especializada de Cartagena había emitido una orden de captura en contra de alias ‘Ratón’ por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.

Por su parte, la revista Semana recordó que el frente dirigido por Campuzano también era conocido como ‘Los Ratones’, una banda delincuencial que ejercía control sobre las poblaciones de San Martín de Loba, Tiquisio, Altos del Rosario, Norosí, Mina Santa Cruz y Río Viejo, además de su natal Barranco de Loba.

En un reportaje, Salud Hernández-Mora relata que la banda de los ‘Ratones’ se instaló en esas tierras con el objetivo de ahuyentar a las Autodefensas Gaitanistas y terminó convirtiéndose, el año pasado, en lo que las autoridades colombianas consideran como un Grupo Armado Organizado, GAO, dedicado a extorsionar a mineros de oro, ganaderos, comerciantes, transportadores y hasta a cultivadores de coca.

De ahí que el Ejército Nacional le siguiera la pista y que, de hecho, la caída de ‘Ratón’ no fuera el primer golpe propinado a la organización. Vale recordar que, en noviembre pasado se dio la captura de su hermano, alias ‘Andrés’ , segundo cabecilla de la estructura armada, en compañía de alias ‘Bigote’ y alias ‘Lucho’, miembros de la misma.

Mucho antes, en julio del año pasado, la fuerza pública informó de la captura de otros 17 miembros de ‘Los Ratones’ “en diferentes municipios del sur de Bolívar, en una operación simultánea”. Todos sindicados por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de material de guerra y tráfico y porte de estupefacientes.

“En la Colombia que queremos construir no hay cabida para que el terrorismo sea premiado. No hay cabida para que el terrorismo sea empoderado y no hay cabida para que el terrorismo relativice el peso de las instituciones”, concluyó Duque sobre el operativo de esta mañana, agregando que el objetivo en este momento es seguir golpeando a las disidencias de las Farc, y según el comunicado oficial de presidencia, a Miguel Botache Santillana alias ‘Gentil Duarte’.

