“Lo pillé”, Jhonny Rivera confesó que encontró a Andy Rivera teniendo relaciones

El cantante Jhonny Rivera , de 46 años, suele ser muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene dos millones de seguidores y suele compartir su día a día. Recientemente, el artista utilizó la opción de preguntas para revelar algunos detalles de su vida íntima y la de su hijo Andy Rivera.

Rivera abrió la opción de preguntas en sus historias de Instagram con la frase “preguntas para mayores” y sus seguidores no dejaron escapar la oportunidad de cuestionar la orientación sexual del artista, sus fantasías y hasta los accidentes que tuvo con su hijo.

“Empezaron fuerte”, dijo Jhonny Rivera al ver que la primera pregunta fue “¿cuándo fue la primera vez que tuvo relaciones en su bus?”; sin embargo, durante toda la sesión de preguntas el cantante se mostró abierto a responder sin pena. En esta, por ejemplo, aseguró que eso fue “recién compradito, invité a la novia a un concierto y ya había que estrenarlo”.

En seguida, al artista con cerca de 20 años de carrera musical le preguntaron si ha tenido relaciones sexuales con alguna fanática. Rivera aseguró que sí, “porque he tenido novias que antes de ser mi pareja, eran fans, entonces sí”.

A medida que el cantante iba respondiendo sin miedo, las preguntas empezaron a subir de tono y Rivera reveló sus posiciones favoritas y sobre sus preferencias en el sexo oral. El cantante confesó que, para él, el sexo oral es “de las cosas más importantes” en una pareja y que prefería estar arriba.

Por otro lado, el artista reveló que tuvo su primer encuentro sexual con una mujer a los 14 años y que fue una experiencia “traumática” , aseguró que ambos eran muy tímidos en ese momento, lo que hizo que la situación fuera incómoda para los dos.

Con gracia, el artista respondió que no le gustaría ser actor porno por un tema de “ética”. Se justificó diciendo que no lo haría “para no ridiculizar a actores reconocidos como Nacho Vidal y otros, para no hacerlos quedar mal”.

Sobre la posibilidad de hacer un trío con dos mujeres, el intérprete de ‘Alguien me gusta’ aseguró que era algo que le causaba mucha curiosidad y que estaba seguro que “si le hacen esa pregunta a todos los hombres, el 90 por ciento va a decir que sí”.

Otras de las confesiones del artista fueron que él se considera “tierno” a la hora de estar con una mujer, pero que a veces la pasión desata la “brusquedad”. Además, contó que en ocasiones ha sido amarrado y le parece algo bueno porque “uno se siente impotente”.

Por otro lado, Jhonny Rivera explicó que una de las cosas que menos disfrutaba era que las mujeres fingieran mientras tenían relaciones y aseguró que casi no ha recurrido a juguetes sexuales porque no lo ha visto necesario.

“¿Con condón o sin condón?”, fue otra de las preguntas que respondió el cantante y dijo que él siempre ha sido muy cuidadoso y siempre usa protección. “De hecho yo solo tengo un hijo por eso, porque siempre me cuido. Ya cuando uno tiene una relación seria y estable con alguien pues no porque para qué” , agregó.

Sobre su vida amorosa al intérprete de ‘Mejor solito’ le preguntaron si pensaba volver con la mamá de Andy Rivera, y afirmó que no, porque ella ya tiene su pareja y está muy bien, así como él. De la misma forma, al artista le preguntaron, en varias ocasiones, si es homosexual, pero él en todas las ocasiones respondió que no, “y las respondo varias veces porque si las evito dicen que entonces sí soy gay”.

Por último, al padre de Andy Rivera le preguntaron si alguna vez lo había encontrado masturbándose. Jhonny, entre risas, aseguró que nunca, pero que una vez ”si lo pillé haciendo el delicioso”, y mientras se agarraba la cabeza agregó “Andy, me vas a matar”.

