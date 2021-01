Ella es la modelo webcam que habría atropellado a un agente de tránsito en Bucaramanga

El pasado viernes se conoció un nuevo echo de irrespeto a la autoridad, esta vez en Bucaramanga, donde un agente de la Policía fue atropellado por una mujer, que habría estado conduciendo en esta de embriaguez, escapó de un retén, donde habría sido requerida por incumplir la restricción del pico y placa en esa ciudad.

“En un punto de control y prevención se retuvo un vehículo por transitar con pico y placa. Un hombre que era acompañante de la conductora se bajó del carro e intentó distraer a los agentes. La mujer aprovechó la confusión y se dio a la fuga” , informó la directora de tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez.

Los hechos se hicieron conocidos gracias a una grabación en video, en la que se puede ver al oficial de tránsito hablando con el acompañante de la conductora, mientras esta retrocede y golpea al policía.

Video del momento en que una mujer en Bucaramanga atropella a un oficial de policía.

El agente, quien sufrió lesiones leves, cae al piso junto con su motocicleta y en las imágenes también se evidencia que, al parecer, el hombre que iba de acompñante en el auto intenta evitar que el patrullero se levante y luego también emprende la huída.

Según el canal TRO, el acompañante habría sido Anderson Niño, un comediante bumangués que ha participado en el programa Sábados Felices, donde ha resultado ganador varias veces del concurso de los cuenta chistes, y ha realizado algunas presentaciones en el canal Comedy Central.

“ El vehículo lo dejaron abandonado en un parqueadero de la Concordia. Todo está ahora en investigación. A la conductora se le impusieron tres comparendos: por infringir el pico y placa, realizar maniobras peligrosas y evasión ”, explicó Méndez al mismo medio.

Frente a la propietaria y supuesta conductora del automóvil, la funcionaria informó, durante una entrevista con La FM: “La persona propietaria del vehículo, según los datos del Runt a la que se le impusieron los comparendos, es la señora Aida, pero desconozco si es ‘influencer’ o si se dedica a este tipo de actividades”.

La “señora Aida”, según informaciones de la prensa local, se trataría de Aida Cortés, una joven de 25 años, originaria de Santander, que actualmente reside en Medellín.

El canal local TRO anunció que trató de comunicarse con los presuntos involucrados a través de sus redes sociales, pero hasta el momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse.

Cortés, quien aseguró en sus redes sociales que de pequeña quería ser presentadora de televisión, trabaja desde hace aproximadamente siete años como modelo webcam, también ha incursionado en la música como cantante y tiene una página de OnlyFans , donde comparte contenido erótico; en su cuenta de Instagram tiene más de 2 millones de seguidores, casi millón y medio en TikTok, 168 mil en YouTube y 144 mil en Twitter.

En su autobiografía, publicada en su página web, Cortés narró la trágica muerte de uno de sus hermanos, quien fue atropellado en 2018 por un menor de edad que manejaba ebrio.

Según las autoridades, a la joven le fueron impuestos tres comparendos: uno por no respetar el pico y placa, otro por conducir de manera peligrosa y otro por no acatar las normas del tránsito; sin embargo, aún no se ha presentado ante las autoridades; adicionalmente, la directora de Tránsito anunció que la entidad acompañará a los agentes agredidos en los tramites del proceso legal que, por lesiones personales, comenzaría en contra de la modelo y su acompañante.





