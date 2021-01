La dueña de Homero, el perro que murió en la bodega de un avión, se defiende de quienes la acusan de maltratarlo y explotarlo

María Fernanda y Homero cuando era cachorro. Instagram @mafe_echverry18

La muerte de Homero , un perro de raza american bully, a bordo de un avión de la aerolínea EasyFly por aparente negligencia de la empresa a la hora de ubicar a la mascota en la bodega, ha generado indignación en redes sociales y colectivos animalistas; sin embargo, en las últimas horas se conoció una información que expuso a la dueña de Homero a la crítica social.

María Fernanda Echeverry denunció en su cuenta de Instagram que la aerolínea Easyfly le entregó a su perro muerto, después de un viaje que hizo de Puerto Asís a la ciudad de Cali. Ante la indignación colectiva, el nombre de Homero se hizo tendencia en redes sociales así como el #JusticiaParaHomero, el cual fue utilizado por cientos de internautas para generar presión a las autoridades y que se condene la negligencia del caso.

Echeverry agradeció los mensajes de apoyo y entregó una declaración conmovedora que fue replicada en cientos de perfiles. Sin embargo, con lo que no contaba la dueña de Homero es que al volverse tan mediática la muerte de su mascota, los usuarios de redes sociales acudirían a las suyas para saber más sobre la vida del animal.

Unos trinos desataron todo un debate en redes sociales, pues algunos tuiteros aseguran que Echeverry también maltrataba a Homero y ”tenía un negocio con sus crías”.

Con algunas capturas de pantalla del perfil de Instagram de María Fernanda y de Homero, los tuiteros están “demostrando” que el perro era supuestamente utilizado para producir crías que, por ser de raza, se comercializan en criaderos.

Las capturas compartidas corresponden a una publicación en el perfil homero_bully18 en la que se promocionan los cachorros american bully que tienen registro UKC y ABKC , publicación que solo pueden ver quienes siguen la cuenta, pues actualmente es privada y se necesita autorización para ver las publicaciones.

También compartieron la respuesta de Echeverry cuando le preguntaron dónde había comprado a Homero y ella aseguró que “en un criadero de Medellín, y pronto habrá crías”. Situación que ha causado la indignación de los tuiteros que piden justicia por la muerte de la mascota.

Por otro lado, los tuiteros hablan de “maltrato” por los cortes que tenía el canino en sus orejas, cosa que, según explicaron algunos internautas, es una cruel práctica que se les realiza a los perros para que sus orejas se vean más “estéticas”.

María Fernanda se ha manifestado sobre los comentarios y dijo que no se ha lucrado de las crías de Homero, “los bebés ya están grandes y están conmigo. No hablen de lo que no saben”. Agregó que “la gente es muy tóxica, estoy peleando porque mi mascota murió y veo comentarios sin sentido, lucho por mí, por homerito y por todos los animales”, trinó la dueña de Homero.

El debate está abierto en redes sociales, algunos usuarios que condenan la acción de “comercializar las crías” y cortar las orejas del perro, mientras quienes aseguran que esas acciones no quieren decir que ella estuviera explotando al animal. Lo cierto es que, aunque estén apoyando o no a Echeverry, los tuiteros siguen exigiendo que la aerolínea responda por la muerte de Homero.

Detalles del caso

La Fiscalía General de la Nación anunció que ya investiga si en la muerte de Homero hubo algún delito. Además, recordó a las empresas transportadoras la obligación legal de garantizar la vida, integridad física y emocional de animales y familias que utilizan sus servicios.

La mujer relató, en su publicación en la red social, que ella compró el tiquete “aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito (en cabina)”, pero que, al llegar al aeropuerto de Puerto Asís, le dijeron que debía enviarlo por bodega.

Echeverry relató que no le dieron justificación para evitar que viajaran juntos. “Jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega), les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue NO rotundo”, afirmó la mujer.

Ante la amenaza de perder el vuelo, ella aceptó y le exigió a Easyfly que lo ubicaran cómodamente, pero, al llegar a Cali, encontró a Homero muerto. “Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, además, según un video que compartió en sus historias de Instagram, el guacal del animal estaba envuelto en una bolsa.

Una foto reciente de Homero antes de morir. Instagram @mafe_echeverry18

La mujer agregó que la aerolínea le entregó a Homero, de raza american bully, “como cualquier objeto más” y que, para ella, evadieron cualquier tipo de responsabilidad. María Fernanda dijo que consultó con un experto que le dijo que la causa de la muerte se pudo dar por hipotermia y posteriormente por hipoxia , que es cuando no hay suficiente oxígeno en la sangre y que el perro se debió quedar en el espacio antes de comenzar la cabina de pasajeros, atrás de la del piloto.

La periodista María Camila Díaz compartió en su cuenta de Twitter el video de Homero, después de que le retiran el plástico a su guacal. “No puedo de la tristeza. Acabo de ver los mensajes internos en Instagram y veo uno de Mafe Echeverry. Me cuenta que viajó de Puerto Asís a Cali. En la aerolínea @EasyflyVuelos no le dejaron llevar a su perro en cabina. Le hicieron comprar un guacal”.

La respuesta de Easyfly

En la mañana de este viernes, la aerolínea emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que la mujer no presentó la documentación requerida para el transporte de Homero en la cabina, “que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera, la opción de transportarlo en la bodega del avión en un guacal, como procede en estos casos”.

Además dijo que, ellos como transportadores desconocen las condiciones de salud con la que viajan los animales o las temperaturas que pueden soportar y que esto lo deben informar sus dueños y determinar si con las normas aeronáuticas los animales pueden o no viajar. “Easyfly expresas sus condolencias a la pasajera y reforzará en su protrocolo las preguntas para que los dueños puedan determinar si en el caso de un viaje en bodega, la raza y las condiciones del animal cumplen con lo necesario para el transporte”.

Además, en su comunicado reiteró que sus procedimientos y protocolos están conforme a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Finalmentre explicó que para el transporte de animales en bodega tienen un área presurizada para “garantizar el adecuado transporte del origen del destino”.

