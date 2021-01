En video: J Balvin está en Medellín y se metió en un Ferrari al barrio que lo vio crecer

Foto: @lernxcache

A través de redes sociales, los fanáticos del cantante colombiano J Balvin reportaron que el paisa se encuentra en Medellín, más específicamente en Castilla el barrio que lo vio crecer. Las fotos y videos de Balvin llegando al barrio humilde de la capital de Antioquia con un Ferrari último modelo amarillo han emocionado a los colombianos.

Sin avisar, así apareció Balvin en las calles del barrio que pertenece a la Comuna 5 de Medellín, y donde el paisa habría dado sus primeros pasos en la música para convertirse, actualmente, en uno de los cantantes colombianos del género urbano más reconocido en el mundo.

Según los habitantes del barrio que corrieron al lugar para ver al artista, J Balvin estaría grabando un nuevo video musical y decidió hacerlo con el escenario de las calles de Medellín , tendencia que se ha hecho común en los famosos paisas que triunfan internacionalmente, como Maluma con ‘Medallo City’.

Un perfil oficial de fanáticos de José Álvaro Osorio en Brasil, replicaron un video que confirma las grabaciones que estaría llevando a cabo el artista más nominado en los Latin Grammy 2020 y en los Premios Lo Nuestro 2021.

🚨| El niño de Medellín! J Balvin está gravando em Castilla, voltando a suas origens. Estão ansiosos? pic.twitter.com/DHuAFneK7W — Portal J Balvin Brasil (@PortalJBalvinBR) January 16, 2021

Con su particular carisma, los fanáticos suben videos y fotos en las que se ve al artista interactuar con sus seguidores, claro que cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Sin embargo, se sabe que el impacto de Balvin en las calles de Medellín puede generar que una cantidad grande de personas se aglomeren para verlo.

El video que Osorio estaría grabando se presume que es de un nuevo disco que va a lanzar. Los habitantes del barrio grabaron videos de la llegada del paisa con el Ferrari y se escuchan felicitaciones al artista, “se lo merece, él hace quedar muy bien a Colombia” , aseguró el hombre que grabó este momento:

Por otro lado, las grabaciones también se han filtrado en las plataformas digitales. Lo cierto es que quienes lograron llegar a Castilla cuando se enteraron que Balvin estaba allá, ya escucharon parte de lo que sería una nueva canción del artista.

Con un grupo de bailarines a su lado y el Ferrari amarillo atrás, Balvin interpreta la canción frente a la cámara. “Estamos rompiendo”, “Nadie me la dio, yo me la di”, “estamos bien gracias a Dios, estamos en la buena y usted en la mala, por eso lo que digan me resbala” , son algunas de las frases que se pueden entender en el video que lograron grabar algunos habitantes del barrio desde sus casas.

J Balvin avanza positivamente en el tratamiento de su depresión

Los últimos meses en la vida de J Balvin, sin duda alguna, han sido los mejores para su carrera artística, sin embargo también han sido algunos de los más difíciles para su desempeño personal. Según han contado Balvin y su familia, la depresión lo ha afectado gravemente en los últimos cinco meses. El artista ha compartido parte del proceso con sus seguidores, en una valiente cruzada por visibilizar una enfermedad que afecta a millones de persona, y pidiéndoles que oren por él.

Su música, y sus otros emprendimientos como artista, lo han hecho merecedor de grandes reconocimientos en los últimos meses y el mundo ha puesto sus ojos sobre Balvin por estos, pero también para ver los avances en su lucha contra la depresión. Este martes, el intérprete de ‘Colores’ apareció en sus historias de Instagram y dio una buena noticia a sus seguidores.

“Les voy a decir algo y solo lo voy a decir una vez”, empezó el cantante, con un semblante bastante serio, en sus historias de Instagram, red en la que tiene más de 45 millones de seguidores.

Luego de llamar la atención de sus seguidores, les dijo lo que muchos estaban esperando: “Me estoy aliviando”. Con esas palabras Balvin emocionó a sus fanáticos que fueron a Twitter para enviarle mensajes felicitándolo por seguir luchando.

Después, el artista aseguró: “Ustedes no saben lo que eso significa y no estamos listos para esa conversación”.Tan solo se atrevió a agregar: “Si en cinco meses hecho mierda funcionamos ... espérense”, comentó el artista, añadiendo un poco de buena energía al momento. Lo que se podría interpretar como un anticipo de lo que está grabando actualmente en Medellín.

