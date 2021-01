“Fui independiente, soy independiente y seguiré siendo independiente”: la promesa de la cuestionada nueva procuradora Margarita Cabello

Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación en Colombia. Foto: Procuraduría.

En entrevista con la revista Semana, Margarita Cabello habló de todos los desafíos y tareas que deberá desempeñar como nueva Procuradora General de la Nación y, en especial, aclaró que el hecho de conocer a algunas personas no significa que habrá complicidad, destacó que eso no será impedimento para sentar mano dura.

Cabello, quien es abogada, le aseguró al medio bogotano que la independencia siempre ha sido el principio con el que ella ha trabajado, por lo cual, según ella, será algo muy difícil de cambiar.

Además, pese a que se le cuestione que no tendrá independencia por haber trabajado como ministra de justicia en el mandato de Iván Duque, afirmó que cada caso que llegue a la Procuraduría se trabajará cumpliendo las reglas del debido proceso, el principio de protección al derecho a la inocencia y las garantías procesales de un juicio justo y objetivo.

Lo he hecho siempre y no tendría por qué cambiar ahora. Fui independiente, soy independiente y seguiré siendo independiente. Ese ha sido mi modo de vivir, expresó Cabello.

Posesión de Margarita Cabello como procuradora general de la nación. Foto: Procuraduría.

Ante la polémica por el caso del ganadero Luis Enrique Guzmán Chams, le preguntaron si ella había movido sus influencias en contra de él, ya que fue quien denunció a Alejandro Char por recibir supuestas coimas en el contrato para la construcción del tanque de agua de Barranquilla, ante lo cual respondió que son chismes y que, por consiguiente, “lo que yo puedo decir es lo que dije ya en su momento. Nunca he autorizado a nadie para que hable por mí, ni lo autorizaré. Y no puedo ponerme a opinar sobre lo que son cuentos y chismes. Esa es mi posición”, aclaró la nueva Procuradora.

Asimismo, el medio la cuestionó por su relación con la familia Char, de la cual señaló que ella como barranquillera conoce mucha gente, pero que el hecho de ser amiga de algunas personas o conocerlos no quiere decir que habrá complicidad.

A la pregunta: ¿Usted va a declararse impedida en la investigación que cursa contra Arturo Char en la Procuraduría por cuenta del contrato del tanque de agua en Barranquilla? la funcionaria del ministerio público puntualizó que, todos los proceso judiciales y administrativos en la Procuraduría se llevarán siguiendo las reglas y garantías procesales y agregó que, “en cada caso, seguiré la ley y la Constitución como siempre lo he hecho, analizaré si me tengo que declarar impedida. Si la ley lo determina así, lo haré. Si no, no lo haré”.

En cuanto al empalme con el saliente Procurador Fernando Carrillo, Cabello destacó que todo había sido de la mejor manera y que en compañía de la Universidad del Rosario se pudo conocer las tareas que tiene en curso el ente regulador.

“El empalme fue amigable. Entienda que un empalme no da profundidad para ver todos los procesos. Cuando vayamos conociendo los casos esenciales, estaremos un poco más enterados para ir resolviendo todo”, aseguró Cabello a la revista Semana.

En medio del diálogo con la revista, Cabello reveló que su preocupación al asumir como Procuradora la gran cantidad de aperturas e indagaciones que tienen pendientes. “ Hay unos 67.500 procesos en el ámbito central y unos 160.000 en el contexto nacional, que me obligan a hacer un plan de descongestión urgente y bien organizado. Eso será necesario para que tengamos más tiempo para otras cosas”, informó la funcionaria.

Al finalizar, Semana le preguntó por sus prioridades en la entidad, entre las que señaló la corrupción, el asesinato de líderes sociales, pero en el que destacó, la llegada de la vacunas al país.

“Una de las prioridades fundamentales será la vacuna contra la covid-19. Otra será la situación económica en la que vamos a quedar a raíz de la pandemia y del contagio. Y una tercera serán los temas de las mujeres, indudablemente. El asunto electoral es muy importante también porque se avecinan épocas electorales. La paz es fundamental, y estaremos pendientes del seguimiento a los acuerdos”, detalló la nueva jefe de la entidad encargada de seguirle el paso a cada proceso que implique el patrimonio del país.

