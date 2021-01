“Les voy a demostrar que Medellín no es Pablo Escobar”: Dominic, el alemán enamorado de Colombia anuncia su llegada a Antioquia

Ahora se encuentra en Medellín y afirma que le a gustado la ciudad.

Dominic Wolf, es un conocido youtuber de nacionalidad alemana que es reconocido por impulsar la cultura colombiana a través de su publicaciones. Incluyó el año pasado mientras pasaba una temporada en su país y lograba regresar a Colombia, Dominic hizo videos vendiendo productos colombianos en las calles de alemania, para recaudar fondos y poder ayudar a personas de escasos recursos con mercados.

Esta semana del 11 de enero ha estado visitando Medellín, y ha hecho una publicación en su cuenta de instagram donde se refiere a la capital antioqueña como un lugar bello.

“DEFINITIVAMENTE se merece el título como la CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO 🇨🇴❤ Apenas llegué a MEDELLÍN hace 3 horas y esta ciudad simplemente es MÁGICA. Uno sí se puede SENTIR ORGULLOSO de vivir en Medellín. Esta semana voy a recorrer esta BELLA TIERRA de los paisas y les voy a demostrar que Medellín NO es Pablo Escobar”, comentó el youtuber.

El texto está acompañado de una foto donde él aparece con la bandera de Colombia y de fondo se alcanza a ver una gran parte del paisaje de la ciudad, edificios y montañas de fondo.

Los comentarios de Dominic Wolf fueron tomados con agrado por sus seguidores que le respondieron con mensajes de agrado como “el mejor”, “que bueno lo que dices”, “Que buena foto” entre otros comentarios. La publicación tiene más de 29,160 me gusta y un promedio de 765 comentarios.

Dominic Wolf, llegó a colombia en el 2016 debido a un intercambio que hizo con la Universidad en la que se encontraba en ese momento y se enamoró de Colombia hasta el punto de quedarse viviendo en la ciudad de Bucaramanga.

La semana pasada el youtuber alemán estuvo junto a Nubia e Hijos donde escribió “Del campo colombiano pal mundo” y publicó diferentes fotos en su cuenta de facebook en la finca de los youtubers nacionales en Chipaque, Cundinamarca.

“Hoy fui al campo colombiano gracias a la noble familia campesina que se volvió YouTuber Nubia e hijos. El campo es algo que siempre me ha fascinado y es algo que tenemos que apoyar mucho. Creo que la pandemia nos ha enseñado que no podemos vivir sin nuestros campesinos. Colombia la verdad lo tiene todo pero sin el campo no tiene nada”, expresó Dominic.

El año pasado por la emergencia del covid, se devolvió a Alemania donde duró 6 meses y regresó a Colombia, luego de lograr que le renovaron la visa pese a dificultades que tuvo con la cancillería.

Quien acudió a sus seguidores contando que “Me rechazaron la renovación de mi visa en Colombia, llevo cinco años pagando visas e impuestos y he creado una empresa exitosa de llevar turismo a Colombia”, indicó.