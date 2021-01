Quedó demostrada la persecución de la Corte Suprema en mi contra: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez aseguró que la Corte Suprema de Justicia, la alta instancia judicial que dictaminó su arresto domiciliario en agosto pasado, estaría adelantando una persecución en contra suya, de sus hijos Tomás y Gerónimo e incluso, a su gobierno. La acusación la realizó mediante un trino en su cuenta oficial de Twitter que acompañó con un video del exmagistrado procesado por el ‘cartel de la toga’, Francisco Ricaurte, en el cual se ratificaría dicha información.

“Un magistrado planteó un debate porque supuestamente al interior de la Sala Penal se le estaba montando un proceso a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, expresó en su momento el exmagistrado Ricaurte, quien añadió que en relación al tema se desató un debate porque algunos magistrados de la Corte ya mencionada habrían “hecho unas interceptaciones y declaraciones en ese sentido”, declaró Ricaurte.

Por otro lado, el jurista reveló información importante que ratificaría el anuncio de Uribe Vélez. En el video que el exmandatario publicó se escucha que Ricaurte asegura que “el magistrado que inició ese debate en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de esos hechos, presentó su renuncia”.

Minutos después, Ricaurte dice que varios magistrados le dijeron al togado “que la renuncia no era conveniente, que era un momento difícil, que había relaciones álgidas entre la Corte y el ejecutivo de ese momento”. Sin embargo, según contó el magistrado denunciante, ante los comentarios de sus colegas, “ese magistrado desiste de su renuncia”, expresó Ricaurte.

“(...) Incluso alguien propone que ese debate no quedara en actos porque no convenía a la Corte que ese tema se conociera en la opinión pública. Recuerdo que los magistrados de la Sala Penal reaccionaron y dijeron que nunca se estaba montando un proceso, que no se habían hecho esas interceptaciones”, advierte Ricaurte en una declaración desde la propia Corte de la que hizo parte”, precisó el magistrado que aparece en el video que Uribe tuiteó.