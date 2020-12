Uribistas acusan de racista a la activista Mafe Carrascal por calificar de “negro vergonzante” a Miguel Polo Polo

En Twitter se armó una nueva polémica, esta vez protagonizada por dos reconocidos activistas políticos de Colombia, Mafe Carrascal y Miguel Polo Polo. La discusión terminó con la joven señalada de ser racista tras llamar “negro vergonzante” al uribista en Twitter.

Todo inició cuando Miguel Polo Polo se hizo tendencia luego de publicar un video en el que defendía al presidente Iván Duque por el aumento que le hizo al salario de los congresistas , que según el activista, lo debía hacer ya que se lo exige la ley.

Al ser tendencia, Mafe Carrascal publicó dos trinos que después borró de su cuenta. En el primero de ellos escribió: “Sigan haciendo tendencia semanalmente al negro vergonzante y va a creer que puede llegar al Congreso a hacerle compañía a la (María Fernanda) Cabal” .

A ese primer trino le llovieron inmediatamente las críticas por el término que Carrascal utilizó para referirse a Polo Polo, por lo que volvió a trinar: “No me voy a poner a responderles uno a uno semejante obviedad. Si lo llamo negro vergonzante es porque lo es y porque no quiero ni mencionarlo”.

Con estas afirmaciones, en Twitter empezó a ser tendencia #CarrascalRacista promovido por varios usuarios uribistas que rechazaron los términos que utilizó la activista contra Miguel Polo Polo.

Minutos después, la activista volvió a trinar pidiendo disculpas. “Me disculpo con quienes se sintieron ofendidos y tomaron personal el ‘negro vergonzante’, nada tiene que ver con el color de piel, el punto es “vergonzante” refiriéndome a quien se avergüenza de su origen arrodillándose a políticos, eso sí racistas, que nos someten. Feliz tarde” , indicó.

Y reconoció que se equivocó en el uso del término ‘negro’, “puesto que no sé si el hombre en cuestión tiene ascendencia en una comunidad negra, palenquera o raizal. Ser negro no es, bajo ninguna circunstancia, un insulto”.

Sin embargo, el tema siguió subiendo de tono en la red social. Carrascal volvió a trinar: “Y bueno, se les dijo. Él mismo (Polo Polo) dice, desde hace mucho, que es negro y a mí me ofenden por repetirlo. Nunca usé su color de piel como ofensa, pero sí el “vergonzante” para calificarlo. No solo es vergonzante de su propio origen, también es una vergüenza”.

Pero esta vez consiguió una respuesta del mismo Miguel Polo Polo. “¿Cómo yo soy negro es válido decirme, despectivamente, NEGRO? Entonces cómo tú te colocaste prótesis mamarias y eres cachaca ¿se me sería permitido decirte cachaca ensiliconada? No Mafe, así no se debate. Pasaste por una de las universidades más caras y no te sirvió de nada” , recriminó el uribista.

Por último, Carrascal insistió en que borró el trino porque “no voy a permitir que las bodegas uribistas (más racistas que cualquiera y barristas de Trump) reportándome me hagan cerrar la cuenta”.