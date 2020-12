‘Epa Colombia’ contó que terminó con su novia porque le puso “los cachos” y reveló todos los detalles

Foto de redes sociales.

La influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, reveló a través de sus redes sociales que su relación de varios años con la jugadora del Santa Fe, Diana Celis, terminó porque ella le fue infiel. La pareja compartía el apartamento que Barrera compró hace algunos meses.

Según lo dio a conocer Barrera en su cuenta de Instagram, Celis le rogó que la perdonara, pero ella no accedió. Todos los detalles de la inesperada ruptura fueron expuestos a los casi dos millones de seguidores que tiene la influenciadora en dicha red social.

Lea también: Alejandra Borrero presentó a su pareja, Elizabeth Bateman

“Amigas les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías… jamás creí que me traicionara”, se lee en la primera historia que publicó ‘Epa Colombia’ y con la que empezó a contar los pormenores de su separación.

En la continuación de su relato señaló que se dio cuenta de la infidelidad porque descubrió que la futbolista ocultaba conversaciones comprometedoras.

“Me acabo de dar cuenta que ella (Diana Celis) eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe. Ella me decía, ‘voy para terapias’ y salía para la casa de ella”, siguió contando Daneidy.

También le mostró a sus seguidores un chat de WhatsApp con Diana Celis sobre el engaño:

“Yo le creía porque mi corazón no merecía esto que me está pasando, yo la ayudaba día a día, la saqué adelante y me pagó tan mal… creí que todo era perfecto”, manifestó la influenciadora.

Al seguir con el relato, cuenta que le desea a Celis “que le vaya bien en Santa Fe” y que la deportista está en el equipo gracias a ella:

Solo espero que en Santa Fe le vaya bien, ella está allá por mi, porque para entrar allá era una rosca y solo por ir al mundial, le rogué al dueño, pero solo se lo dejo a mi Dios amigas, solo quiero que sepan que estaré muy bien.

Las publicaciones siguientes muestran lo que parecen ser las pertenencias de Celis empacadas y listas para ser entregadas a su dueña.

Una ruptura que llegó justo después de que Barrera estrenó nueva camioneta

La influenciadora sorprendió a sus seguidores recientemente, con un emotivo video en el que mostró su nueva camioneta. En la publicación, la mujer que se dio a conocer gracias a contenidos virales donde apoyaba a la selección Colombia durante los partidos de la Copa América Centenario 2016, habló sobre su cambio e historia de superación.

En el video se muestra orgullosa de haber logrado adquirir una camioneta Mazda X30, diciendo que ha logrado cumplir sus metas gracias a que dejó malos hábitos y el consumo de drogas. Los comentarios de sus seguidores fueron de apoyo y felicidad ante su nueva adquisición.

Daneidy Barrera estrena nueva camioneta. Video: Instagram @epa_colombia

Recientemente, Daneidy Barrera fue noticia por anunciar que cerrará temporalmente sus peluquerías en Bogotá. Aunque no dijo por qué, en redes sociales asumen que en los locales no se estaban cumpliendo los protocolos de bioseguridad por los comentarios que Barrera hizo al respecto. RCN Radio, informó recientemente que el cierre fue a causa de problemas con el Invima.

“Amigas, con lágrimas en mis ojos te cuento que mis peluquerías de Bogotá están cerradas temporalmente”, informó Epa Colombia en las primeras publicaciones que hizo al respecto.

También le puede interesar:

Sin censura: este es el desnudo que protagonizó ‘La Liendra’ con su nueva novia, Dani Duke

J Balvin pidió a sus seguidores orar por la salud de su mamá