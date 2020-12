En total abandono, anciana le suplicó a sus hijos que la visiten antes de finalizar el año

Conectada a un concentrador de oxígeno en su habitación, una mujer de 64 años permanece postrada en una cama en Medellín a la espera de recibir una visita por parte de sus hijos, a quienes no ve desde hace cuatro años .

Denunciando el abandono del que ha sido víctima, la señora identificada como Edelmira Yepes, le contó a Noticias Caracol que sufrió la pérdida de su esposo hace dos meses y aparte ha tenido que padecer la soledad que ha traído consigo la pandemia del coronavirus.

Edelmira Yepes le contó al noticiero que pasa las noches en vela leyendo la Biblia esperando el momento en que alguno de sus dos hijos cruce la puerta de su casa para visitarla.

Su único deseo es que alguno de los dos hijos que tiene vaya a visitarla antes de fin de año, o por lo menos encontrar la manera de comunicarse con ellos por teléfono o Internet .

Víctima de la soledad en Medellín, con ayuda de sus vecinos acudió a la televisión para dar a conocer su historia y llamar la atención del resto de sus familiares, quienes viven en Manizales. Anhela tener algún aparato tecnológico en sus manos, como los que ve por televisión para hablar con alguien:

Yo me siento muy sola, me siento discapacitada porque yo no me puedo ni mover. Yo les pido, por favor, que se acuerden de que yo todavía existo, porque es que yo no puedo ir a buscarlos