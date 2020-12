Claudia López reacciona al anuncio de Álvaro Uribe en el que congresistas del CD no aceptarían aumento salarial

La polémica que generó el decreto presidencial que ordena el aumento del salario de los congresistas en un 5.12% despertó varias reacciones de los líderes políticos del país.

En primer lugar la del expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, quien anunció que los miembros de esa colectividad no recibirán el aumento y que están analizando si lo rechazarán o lo usarán para una causa social .

La decisión del partido de gobierno, provocó que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinara en contra del anuncio de Uribe.

“¡Embusteros! Salen con estos ‘anuncios’ después de que han liderado el hundimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los congresistas”, dijo la mandataria.

Uno de los miembros del Centro Democrático que no tardó en responderle a la alcaldesa, fue el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, quien dijo: “mentir, mentir y mentir. Pero la ciudadanía ya no le come cuento Alcaldesa Claudia López, hay recordar que con Angélica Lozano facturan en su hogar más de 60 millones de pesos mensuales. Nosotros seguiremos insistiendo en reducir el Congreso”.

Este 24 de diciembre, mientras los colombianos festejaban Navidad, desde la Presidencia se expidió el Decreto 1779 de 2020, en el cual se le hace un aumento al salario de los congresistas en Colombia del 5.12%.

Eso quiere decir que a partir del próximo año la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República pasará de $32,7 millones a $34,4 millones, un aumento de alrededor de $1′700.000.

Ante la noticia, el expresidente Uribe informó en su cuenta de Twitter que los congresistas del Centro Democrático no van a recibir ese aumento.

“Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, analizan si lo rechazan o lo destinan a una tarea social”, dijo el exsenador y jefe de ese partido político.

Así mismo, Uribe insistió en que la reforma constitucional que propone garantiza que el sueldo de los congresistas baje así como el número de parlamentarios que tiene el país.

“El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y en el salario, creemos que es importante considerar nuevamente la opción del referendo que debe incluir otros puntos como la reforma a la JEP”, explicó el exmandatario.

Estos son los trece puntos del referendo que propone Álvaro Uribe

1.- Referendo Popular

Se convocaría a un Referendo Constitucional de iniciativa popular.

2.- Rama Judicial, una o dos Altas Cortes; y pronta justicia

Se establecería una o dos altas corporaciones judiciales, que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público.

Los magistrados serían mayores de 55 años, para periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado.

Se estudiarán soluciones expeditas a demoras judiciales.

3.- Comisión Especial Legislativa

Se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado. Los miembros de dicha comisión deberían ser ciudadanos colombianos, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, que:

a) implemente el referendo

b) proponga al Congreso las medidas; si estas no fueren adoptadas dentro de los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.

4.- Tribunal de Aforados

Se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados.

5.- JEP. Derogatoria o reforma de fondo

Se espera que con esta reforma se les brinde más garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Así entonces las alternativas son:

a) Se derogaría la Jurisdicción Especial de Paz y sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, pero se mantienen los beneficios judiciales.

b) Se reducirían los periodos de los actuales magistrados.

Garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas:

La reforma principal de esta propuesta es la de crear una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales.

Libertad condicional para miembros de la fuerza pública:

Los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. Se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.

6.- Protección de líderes sociales

El homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.

7.- Exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad:

Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales.

8.- Decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar consumo

El Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente.

El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores.

9.- Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social

Los gastos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante seis años.

10.- Disminución del número de congresistas y reducción gradual del salario

Se reducirá el Congreso en un 30 por ciento. La remuneración de los congresistas se congelará durante los siguientes seis años.

11.- Avance hacia la equidad, ingreso solidario y bono pensional

El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla.

El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables. Solamente uno por familia.

El monto se definirá de acuerdo con las posibilidades fiscales y podrá redimirse para emprendimientos del titular.

12.- Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento

El Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.

13.- Protección remunerada de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia

El Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.