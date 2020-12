Así volverán a clases presenciales los estudiantes colombianos en el 2021

Foto: Alcaldía de Bogotá

Luego de que el Gobierno Nacional expidiera la directiva 017, la cual busca “fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas”, se están llevando a cabo todos los protocolos de seguridad para garantizar que los alumnos puedan volver a clases sin ninguna eventualidad.

Hasta el momento y, según el Ministerio de Educación, las Secretarías del país (95 certificadas) ya presentaron lo que será el Plan de Alternancia Educativa 2021 y aseguraron que ya cuentan con recursos para implementar protocolos de bioseguridad en las sedes educativas, pero hasta el momento, “vamos en el 65 % de los entes territoriales reactivados”, comentó a través de una rueda de prensa.

Las inversiones que deben hacer todos los colegios se basan en medidas para desinfección de aulas, espacios en los que se garantice que haya distanciamiento entre los estudiantes, capacitaciones a los alumnos sobre manejo de emergencias, charlas con padres de familia sobre las medidas de seguridad, manejo de residuos sólidos y medidas para el desplazamiento de estudiantes de la casa al colegio y viceversa.

Medidas que deberán tener los docentes para el regreso a las aulas:

-Acceder a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de contagio de covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica.

-Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y

-Apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.

-Confirmar a las instituciones de educación si están en la capacidad de regresar a clases presenciales y cumplir con todos los requisitos.

-Maestros mayores de 60 años o con enfermedades respiratorias no podrán participar de esta medida.

Por su parte, el Ministerio de Educación desarrollará una guía para docentes y otra para familias con orientaciones que contribuyen al desarrollo de sus responsabilidades respecto al regreso a clases de manera presencial.

Para iniciar con el proceso para que los alumnos vuelvan a clases de manera presencial se desarrollarán dos fases que contemplan acciones tendientes a generar las condiciones administrativas, sanitarias, de bioseguridad y pedagógicas que lo permitan, y aquellas que orientan el proceso de implementación para que esté acorde con las necesidades de la población y las circunstancias de cada territorio e institución.

Los problemas del Plan de Alternancia Educativa:

Omar Arango, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), aseguró que la cifra entregada por el Ministerio Educación, frente al modelo de alternancia no es real.“Hay muchos colegios que no quieren aceptar el modelo educativo, lo que pasa es que hay una presión por parte del Ministerio, que no brinda los dineros para los fondos de servicios educativos si no se acogen a la alternancia”, aseguró en entrevista para El Colombiano.

Además, fue claro en decir que los dineros que reciben las diferentes Secretarías de Educación no van a funcionar de la misma manera para todas las instituciones, pues según él hay muchos colegios que, para acoplarse a los protocolos de seguridad, tendrán que invertir mucho más de lo que van a recibir.

Colegios con fechas de regreso:

Bogotá:

En medio de la pandemia causada por la covid-19, la alcaldesa Claudia López anunció que el 25 de enero de 2021 se podrán realizar clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá: “estamos muy entusiasmados. Vamos a seguir trabajando para que la inmensa mayoría, ojalá todos los colegios retornen y que entre enero y febrero tengamos protocolos en pie, nos estemos cuidando”, aseguró.

La alcaldesa también reiteró la importancia de volver a implementar las clases presenciales porque “al colegio hay que volver. Lo necesitamos, lo necesitan nuestros niños, lo necesita la educación de Bogotá, ese es nuestro propósito y vamos a continuar en esto”.

Bucaramanga:

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que, a partir de enero de 2021 se reabrirán las instituciones públicas con un aforo del 30%, explicó el medio Vanguardia. La idea es abrir cerca de 11 sedes escolares para inicio de año, las cuales contarán con un grupo de estudiantes presenciales y otros de manera virtual desde sus casas.

Cali:

Basados en el plan de alternancia, la ciudad de Cali ya había iniciado, desde finales de septiembre, un plan piloto en 92 instituciones privadas y jardines infantiles con el fin de reactivar, gradualmente, estos establecimientos educativos. El plan fue acogido por otras instituciones que han adoptado el plan bajo el estricto programa de renovación tecnológica e infraestructura, la idea es que para 2021, al menos el 90% de las instituciones estén prestando el servicio presencial.

