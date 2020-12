Barranquilla pasará las primeras horas del 2021 en toque de queda: así regirá la medida

Atardecer en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Foto: Pixabay.

Los gobernantes de distintas zonas del país siguen tomando medidas para tratar de disminuir los contagios por covid-19 este fin de año. En el caso de Barranquilla, la alcaldía distrital dio a conocer a través de sus redes sociales que la ciudad entrará en toque de queda desde el 1 de enero a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. y del 1 de enero a las 11:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. Además, se aplicará ley seca, medida que regirá desde el 1 de enero a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

La Alcaldía de Barranquilla recordó que es importante seguir los lineamientos para evitar la propagación del coronavirus y advirtió que quienes infrinjan la ley tendrán que responder ante la Policía. La sanción para quienes violen el toque de queda no es la cárcel, pero sí una multa económica tipo cuatro que equivale a 936.000 pesos, como estipula el Código de Convivencia de la Policía Nacional (artículo 35, numeral 2).

Además, en una entrevista a Blu Radio concedida por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, días previos a la Navidad, el mandatario señaló que la medida más importante que deben seguir los barranquilleros es evitar hacer grandes reuniones, y sobre todo si estas no son necesarias.

“La medida más importante es evitar las reuniones en casa sin el cuidado necesario. Seguimos insistiendo en que no se realicen grandes fiestas”, dijo Punarejo en la emisora.

Por el momento estas son las únicas recomendaciones y medidas que implementará la ciudad durante Año Nuevo. En días pasados la Alcaldía de Barranquilla desmintió en redes sociales mensajes que circulaban sobre una implementación de pico y cédula durante la última semana del 2020.

“¡Atención! Precisamos que el pico y cédula que circula en redes sociales es falso. En Barranquilla no se ha adoptado nuevamente esta medida. Reiteramos el llamado a informarse a través de fuentes oficiales”, comunicó la alcaldía.

Parte de la población barranquillera ha demostrado gran inconformismo con estas medidas porque aseguran que no son suficientes. Los ciudadanos le reclaman a la Alcaldía en redes sociales las horas a las que empieza a regir el toque de queda y explican que la hora clave es a las 12 en punto, cuando las personas van de casa en casa deseando feliz año. Además, en algunos comentarios se leen propuestas de ampliar la ley seca para que empiece a regir desde el mediodía del 31 de diciembre.

La alcaldía de Barranquilla o sus funcionarios no han respondido a estas críticas y solo aseguran que harán respetar lo que ya han establecido. Durante el fin de año, tanto en la capital del Atlántico, como en cuatro municipios de su área metropolitana, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Área, rondarán los territorios y se encargaran de vigilar el cumplimiento de la ley.

Coronavirus en Barranquilla

Según el último reporte de contagios por covid-19 en el país publicado por el Ministerio de Salud (MinSalud), en Barranquilla se registraron 416 casos. En lo que va del año, en Barranquilla han fallecido 1.858 personas por el virus y se han confirmado 54.386 casos.

El panorama nacional tampoco es alentador. En la última semana se han registrado las cifras de contagios más altas de todo el 2020. Solo el 24 de diciembre MinSalud reportó 14.940 nuevos casos y 280 muertes. En algunas ciudades del país como Cúcuta (Norte de Santander) y Cali (Valle del Cauca) la disponibilidad de camas UCI es alta, por eso los gobiernos locales y el nacional siguen estudiando la situación para implementar medidas restrictivas.