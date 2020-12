La playlist de 10 grandes éxitos para recordar a Tito Rojas, el ‘gallo de la salsa’

El cantante puertorriqueño, Tito Rojas,""El Gallo Salsero"", durante su participación en un Festival de Salsa de Nueva York. EFE/Miguel Rajmil/Archivo

El salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido como el ‘Gallo de la Salsa’ murió en la madrugada de este sábado 26 de diciembre a sus 65 años de un ataque al corazón en el municipio costero de Humacao al oriente de su isla natal.

El veterano cantante que ofreció su última presentación junto a su orquesta a través de su cuenta de YouTube el pasado 24 de diciembre, día Navidad, fue despedido por reconocidos artistas que le rindieron un homenaje con diferentes mensajes en sus redes sociales.

Rubén Blades, Bad Bunny, Tito Nieves, Don Omar, Gilberto Santa Rosa, Ozuna, Víctor Manuelle, Ismael Miranda y Elvis Crespo entre otros, lamentaron la inesperada muerte del salsero puertorriqueño.

Lista de las 10 mejores canciones para recordar a Tito Rojas

Una de las mejores formas de recordar el legado de los artistas, en este caso del ‘Gallo de la Salsa’, es recurrir a su legado, las canciones que ocuparon las listas de éxitos en sus 48 años de carrera.

Siempre Seré

Uno de los mayores éxitos de Tito Rojas en su casi medio siglo de carrera, es la canción Siempre Seré, numero seis del álbum de 1990 “Sensual”, que ocupó las primeras listas de uno de los géneros latinos por excelencia.

“Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón”, dice el estribillo de uno de los clásicos más recordados de salsa rosa de finales de siglo XIX.

Señora de madrugada

Uno de los pocos homenajes a las trabajadoras sexuales que se han escrito e interpretado en la música popular, lo presentó Tito Rojas en 1993 en el álbum de estudio “A Mi Estilo”, calificado con una puntuación de 4,7 estrellas el portal Discogs.

“Y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de algún buen cliente. Y sigue siendo señora fiel a la cita. Y su cara la decora siendo bonita”, señala la reconocida estrofa de Señora de Madrugada.

Ella se hizo deseo

Otro clásico del álbum de 1990 “Sensual” producido por el sello musical “Musical Productions”, que tuvo una versión en vinilo apreciada por los coleccionistas de salsa romántica.

Usted

Pista musical del álbum de 1995 “Por Derecho Propio” y una de las canciones más recordadas por los fanáticos de Rojas, “Usted” es un himno de los enamorados de los años noventa cuando la salsa rosa había ocupado un lugar especial en las listas de clásicos y las emisoras latinas.

“La mujer más bella. La reina de mi corazón. La única fanática de mis canciones. Anoche entre mis brazos se durmió”, pregona Tito Rojas en Usted.

A ti volveré

Otro de los éxitos del “Gallo de la Salsa” del álbum “Tito Rojas” de 1992 en una de las décadas más importantes y prolíficas del artista puertorriqueño.

Le podría interesar: Habló el padre de los niños que murieron aplastados tras accidente de camión cisterna en Bogotá

“A ti volveré. Porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer. Y a sentir lo que nunca he sentido antes”, interpreta Tito Rojas en “A ti volveré”.

He chocado con la vida

Canción del álbum musical “A Mi Estilo” de 1993 cuenta la forma en que se vuelve a recobrar el sentido a la vida después de duros golpes y momentos difíciles.

“He chocado pero nunca como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora”, canta Tito Rojas en el clásico de 1993.

Nadie es eterno

El cover que Tito Rojas le hizo al clásico de la música de despecho en 1992 en su álbum homónimo al cantante de música popular Galy Galeano que logró la acogida de los amantes de la salsa y de la música popular por el homenaje.

“Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón. Que tanto siente y suspira. Por la vida y el amor”, comienza una de las canciones más emblemáticas de la música popular colombiana que se hizo salsa.

Es mi mujer

Una de las canciones más recordadas por los fanáticos del “Gallo de la Salsa” y de los amantes de la salsa rosa, lanzada en el álbum “Pal Pueblo” de 1997, se convirtió en uno de los éxitos de Tito Rojas solicitado en sus presentaciones.

Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí, una entre mil, y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial, que nunca, nunca Habrá otra igual

Ayer me dijeron

Uno de los éxitos del cantante puertorriqueño lanzado en su recordado álbum “A Mi Estilo” de 1993 con una de las obras emblemáticas de la carrera del artista.

“Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí, woh oh Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí”, pregona Rojas.

Por mujeres como tú

Otro de los covers del cantante salsero que logró una importante acogida por los fanáticos de la salsa, esta canción del cantante de rancheras Pepe Aguilar fue lanzada por Tito Rojas en 199 en su álbum, “Alegrías y penas”.

“Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón”.

Le podría interesar: El herbario del Bronx: la vida que nació entre las ruinas del barrio más peligroso de Colombia