Epidemiólogos creen que los contagios de covid-19 en Colombia van a seguir aumentando

En los últimos días el país ha registrado un alto número de contagios por covid-19. De hecho, el pasado 24 de diciembre el Ministerio de Salud reportó 14.940 casos nuevos en un día, lo que representó un nuevo récord. Solo este 26 de diciembre se reportaron 253 muertes.

Ante este panorama, el epidemiólogo y coordinador en Colombia de los estudios de la Covid-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), Carlos Álvarez, afirmó que en Colombia no se puede bajar la guardia, aún cuando gobierno haya anunciado la adquisición de las primeras dosis e las vacunas AstraZeneca o Pfizer contra el coronavirus.

“Mientras no tengamos las vacunas disponibles rápidamente, y así las tengamos, es importante tener en cuenta que se deben mantener las medidas de autoprotección”, manifestó el médico citado por RCN Radio.

Álvarez, indicó que es importante seguir con el constante lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento físico. “Las medidas de prevención del uso del tapabocas y el distanciamiento físico se deben de mantener y eso es supremamente importante”, indicó.

También se tiene que acabar el mito que como ya empiezo a vacunarme o a mí ya me dio la enfermedad o el virus, no debo tener ninguna medida de autoprotección y eso es una cosa que no sabemos todavía.