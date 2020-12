Cuidado con su cena de Navidad, evite intoxicaciones y malestares

26/12/2018 Mesa Navidad, menú navideño, fiesta, cena ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD CEDIDA / INSTITUTO CENTTA

Sin duda este fin de año será atípico para muchos. Menos personas reunidas en casa, videollamadas para festejar o tapabocas en encuentros de más familiares. Aunque nunca nos imaginamos terminar 2020 con una pandemia, distancia social y medidas de bioseguridad para nuestra salud, es una situación que afronta gran parte de la humanidad.

Independientemente de los cambios que tendrán nuestras celebraciones decembrinas, nunca faltará la comida. Ella es una de las protagonistas de los encuentros en familia, de quienes pueden tener platos sobre la mesa.

El año pasado tan solo en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud inspeccionó más 12 toneladas de alimentos y decomisó cerca de 940 kilos, de los cuales un 82 % correspondió a carne de especies mayores.

Con estos antecedentes, la Nueva EPS a través de su jefatura de Promoción y Prevención, entregó una serie de recomendaciones para comprar la cena navideña, y evitar intoxicaciones con alimentos.

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que a la hora de comprar alimentos, recuerde siempre verificar la fecha de vencimiento de todos los productos empacados, pues son la principal causa de intoxicaciones.

Igualmente, esta entidad advirtió tener en cuenta los requisitos de rotulación de los derivados cárnicos, al momento de hacer las compras. No olvide revisar: nombre del alimento, lista de ingredientes, nombre y dirección del fabricante o del envasador, registro sanitario INVIMA y fecha de vencimiento.

Sobre los productos importados, además, debe indicarse el nombre y la dirección del importador del alimento, país de origen e identificación del lote, condiciones de conservación y el registro sanitario.

Sobre los embutidos, la Nueva EPS advirtió que estos requieren de temperaturas de 4 grados centígrados para conservar la cadena de frío. Adicionalmente, aconsejó no comprar productos de este tipo que no se encuentren en refrigeración.

“Los alimentos preparados que compre en la calle deben ser confiables. Cuando lo haga debe estar seguro de su procedencia, de la calidad de los ingredientes y la materia prima con que fueron elaborados. La apariencia del alimento no debe ser verdosa ni de olor fuerte”.

Otras de las recomendaciones son no consumir alimentos preparados en días anteriores, especialmente si no se han refrigerado. Recuerde no ofrecer comida recalentada a los bebés o a menores de edad, pues pueden resultar afectados.

Entendiendo que el virus continúa entre nosotros, es importante no bajar la guardia a pesar del festejo. Para evitar la propagación de la enfermedad se sugirió no realizar reuniones familiares en espacios cerrados y con poca ventilación. “En lo posible evite encuentros con seres queridos con los cuales no convive”, insistió la EPS.

Otras recomendaciones:

- Si decide llevar a cabo alguna reunión: continúe con el uso del tapabocas, distanciamiento físico, y uso constante de alcohol y gel desinfectante.

- Asuma un comportamiento consciente y responsable: reconozca las condiciones de salud propias y las de su entorno.

- Acompañe y proporcione apoyo emocional a las personas adultas mayores: aunque se debe conservar, en la medida de lo posible, el confinamiento, es importante conocer sus emociones. Las videollamadas son una buena herramienta para estar cerca.

- Apoye el mantenimiento de prácticas de cuidado: no descuide los buenos hábitos alimenticios, duerma las horas adecuadas y fomente la actividad física y lúdica de entretenimiento.

