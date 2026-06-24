Katherine Miranda se mostró pesimista frente a posible empalme entre Gobierno de Gustavo Petro y equipo de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, según Katherine Miranda, no recibirá un Gobierno completo por parte de la administración de Gustavo Petro - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/REUTERS

En un duro análisis sobre los últimos días de la administración de Gustavo Petro, la representante a la Cámara Katherine Miranda anticipó el martes 23 de junio un empalme fallido entre el Gobierno de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. La congresista, que cumple con sus últimos días como integrante de la corporación, dijo que no espera ni una llamada de reconocimiento al ganador de la contienda.

En diálogo con Semana, Miranda vinculó ese pronóstico con el estado del escrutinio y con la disputa por los resultados, afirmó que el Pacto Histórico tuvo testigos electorales en el 100% de las mesas, según reportes de la Registraduría, y que las reclamaciones debían presentarse allí, como fija el Código Electoral y no por otros mecanismos y vías que no están avalados en la normativa colombiana.

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En sus afirmaciones, la congresista agregó que descarta las mesas sectoriales de transición y sostuvo que el nuevo Gobierno tendría que apoyarse en una auditoría forense para saber qué recibe. De esta forma sostuvo que, aunque la diferencia final haya sido “uno o dos votos”, la mayoría ya fue definida por el escrutinio y será certificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha reafirmado la legalidad de la jornada electoral.

Katherine Miranda causó polémica por anunciar, de cara a la segunda vuelta, su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @mirandabogota/Instagram

Para Miranda, la discusión ya no pasa por una validación política del resultado, sino por la negativa del oficialismo a aceptarlo y por las consecuencias prácticas que eso tendría sobre la transición. Incluso comparó la situación con la elección de hace cuatro años, cuando recordó que Petro ganó entonces por más de 700.000 votos frente a Rodolfo Hernández y dijo que Iván Duque lo llamó ese mismo día para felicitarlo.

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Katherine Miranda prevé que Petro no reconocerá el resultado y que no habrá transición formal

En la entrevista con el citado medio, Miranda ubicó su diagnóstico en una serie de sucesos que ameritan un análisis más detallado: primero, la certificación electoral; después, una eventual resistencia del Gobierno saliente; por último, una transición incompleta. “Yo pronostico de que no vamos a tener una grandeza por parte del presidente Petro de reconocer los resultados”, afirmó la congresista del partido Alianza Verde.

Incluso, la congresista fue más allá en sus afirmaciones y descartó el formato habitual de empalme entre administraciones, pues cuando fue consultada sobre las mesas entre ministerios y equipos entrantes, respondió de forma tajante: “Eso no va a pasar”, destacó la congresista: que pasó de ser aliada de Petro en la segunda vuelta presidencial en 2022, a férrea opositora de sus ejecutorias, como se vio en el Congreso.

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Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia con solo el 0,96% de diferencia con respecto a su contendor, Iván Cepeda - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Así pues, en un diagnóstico aún más severo frente a lo que considera prácticas antidemocráticas, Miranda dijo que ve al presidente insistiendo en una “lógica de fraude” y señaló, en consecuencia, que ese discurso no comenzó tras la votación, sino “meses atrás”. A su juicio, esa línea política se traduce ahora en tutelas e impugnaciones que, lejos de allanar la entrega del mando, profundizan la fricción institucional en el país.

En sus afirmaciones, Miranda también dio a entender para ella “quién tiene la última palabra” en este asunto, al señalar que no serán ni Petro ni el Pacto Histórico los que definan al nuevo presidente, sino el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los jueces de la República, a los que atribuyó la certificación del resultado. Una situación que podría darse el miércoles 24 de junio, cuando termine el escrutinio nacional.

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Auditoría forense aparece como alternativa ante una entrega incompleta

La representante dijo que, ante la ausencia de un empalme ordenado, al nuevo Gobierno “le va a tocar” revisar qué recibió y con qué funcionarios puede trabajar. Con ello, insistió en la posibilidad de que se lleve a cabo una auditoría forense, que podría ser de orden nacional o incluso internacional, en paralelo a la transición, y que dé luces de cómo entregará la administración saliente al organigrama estatal.

A Gustavo Petro le quedan 45 días en el poder, que deberá entregar el 7 de agosto - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Ante los interrogantes de si esta sería una petición con implicaciones políticas, Miranda aseguró que el problema también sería administrativo porque, según su descripción, los ministerios están “completamente arrasados, llenos de burocracia” y con “deficiencias enormes al interior”. La consecuencia, según su lectura, sería una entrega parcial o poco útil desde el punto de vista técnico de las diferentes dependencias.

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“No van a entregar de verdad el Gobierno como digamos lo esperaríamos los demócratas”, advirtió la política bogotana al describir lo que, a su juicio, encontrarían los equipos entrantes en las próximas semanas. Incluso, extendió sus cuestionamientos al desempeño de Petro y su gente, al precisar que Colombia sale de “un Gobierno bastante mediocre”, con un gabinete “cero riguroso, cero técnico y bastante ideologizado”.

Frente a ese análisis, Miranda planteó que la prioridad del próximo gabinete debería ser elevar el nivel técnico de las carteras, por lo que pidió personas “con conocimiento” y “trayectoria” que puedan ayudar al presidente electo a enfrentar la crisis. En ese orden de ideas, recordó que debe haber una paridad del 50% y con ello valoró las afirmaciones de De la Espriella, que quería más mujeres en su gabinete.

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