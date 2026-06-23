Colombia

La CUT se declaró en oposición al gobierno electo de Abelardo de la Espriella y convocó a un frente amplio de resistencia sindical

La central sindical reiteró su distanciamiento del nuevo gobierno luego de una jornada de protesta realizada días antes de la elección presidencial, en la que manifestó reparos a las propuestas de De la Espriella

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La CUT, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, afirmó que mantendrá una postura crítica frente al nuevo Ejecutivo y promoverá la articulación de sectores sociales y sindicales para ejercer oposición - crédito CUT

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunció su decisión de declararse en oposición al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, tras los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que se impuso a Iván Cepeda.

La organización sindical, que respaldó la candidatura del dirigente opositor durante la campaña, afirmó que el nuevo Ejecutivo representa un proyecto político contrario a las reformas sociales y a la agenda de derechos de los sectores populares.

El pronunciamiento fue realizado por la dirigencia de la central obrera, que desde el proceso electoral se alineó con la candidatura de Iván Cepeda. En su declaración, la CUT señaló que su postura frente al nuevo gobierno responde a diferencias estructurales en materia económica, social y de política internacional, especialmente frente al modelo de Estado y el papel de lo público.

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Según la central sindical, las políticas que impulsaría De la Espriella podrían traducirse en efectos como desempleo, aumento de la desigualdad y afectaciones a derechos laborales, educativos y sociales en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y CUT
Según la central sindical, las políticas que impulsaría De la Espriella podrían traducirse en efectos como desempleo, aumento de la desigualdad y afectaciones a derechos laborales, educativos y sociales en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y CUT

En ese contexto, el presidente de la CUT, Fabio Arias, explicó los motivos que sustentan la decisión de la organización sindical, al señalar que se trata de tres elementos centrales relacionados con la política exterior, el trato a la oposición y la orientación económica del nuevo gobierno.

“La CUT declara su oposición al próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Primero, por su subordinación al gobierno de los Estados Unidos, donde ya de antemano ha estado de acuerdo con sus políticas. Dos, por la decisión que ha tomado de perseguir y estigmatizar a la izquierda y a la oposición al señalar que la va a destripar. Y tercero, porque ha sostenido una y otra vez que reducirá significativamente el Estado, aplicará las políticas del neoliberalismo y obviamente significarán desempleo, desigualdad y pobreza en Colombia“, señaló Arias.

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En ese sentido, la Central Unitaria de Trabajadores hizo un “amplio llamado a constituir un gran frente amplio por la vida que logre hacerle la oposición a este gobierno para salvaguardar los derechos, la soberanía y la democracia en nuestro país”.

Cabe recordar que, en medio de la contienda electoral, la CUT, en alianza con el Comando Nacional Unitario y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), convocó días antes de la elección a una jornada de movilización nacional realizada el jueves 11 de junio. La actividad consistió en concentraciones en plazas públicas de distintas ciudades del país, con el uso de luces y linternas como símbolo de protesta.

La CUT se tomará el centro de Bogotá para pedirle a la Corte Suprema la pronta elección del fiscal General - crédito CUT
La CUT también manifestó inquietudes frente a la política internacional del nuevo gobierno, especialmente por el respaldo que recibió de sectores políticos en Estados Unidos, lo que interpretan como un riesgo para la soberanía nacional - crédito CUT

La jornada se desarrolló como una expresión de rechazo a las propuestas del entonces candidato Abelardo de la Espriella y como respaldo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Según los organizadores, la movilización buscó visibilizar el descontento de sectores sindicales frente a lo que consideraban un programa de gobierno con impactos negativos en el empleo público y en el sistema de derechos sociales.

En ese contexto, un vocero de la CUT afirmó que la convocatoria estaba dirigida a rechazar medidas que, según la organización, implicarían una reducción significativa del aparato estatal y afectaciones a distintos derechos fundamentales.

“(...) las propuestas del señor Abelardo de la Espriella están encaminadas a despedir 700.000 empleados públicos, pero adicionalmente, negar los derechos fundamentales de la educación, la salud, los derechos al trabajo, las pensiones, las diversidades sexuales y a las mujeres; es decir, una política antiderechos que no puede prosperar en Colombia”, expresó el vocero de la CUT mediante un video.

Cuestionamientos sobre política económica y modelo de Estado

La CUT confirmó que marchará el 9 de abril a favor de las reformas del Gobierno y también contra la corrupción - crédito Colprensa
La CUT rechazó las propuesta de Abelardo de la Espriella, señalando preocupaciones sobre posibles recortes del empleo público y cambios en el sistema de derechos sociales - crédito Colprensa

La CUT ha reiterado que su oposición al gobierno electo se fundamenta en la preocupación por las reformas estructurales anunciadas durante la campaña presidencial. La organización sindical ha señalado que dichas propuestas implicarían una reducción del tamaño del Estado, lo que, a su juicio, podría tener efectos en el empleo público y en la garantía de derechos sociales.

En sus comunicaciones, la central obrera ha insistido en que el modelo económico propuesto por el nuevo gobierno estaría basado en principios de libre mercado, lo que, según su posición, generaría impactos en la distribución del ingreso y en las condiciones laborales de amplios sectores de la población.

Asimismo, la CUT ha planteado que estas transformaciones podrían incidir en el acceso a servicios como educación, salud, pensiones y protección laboral, por lo que ha llamado a la articulación de organizaciones sociales para mantener un seguimiento permanente a las decisiones del Ejecutivo.

La organización también ha señalado que continuará promoviendo espacios de movilización social y articulación sindical bajo la consigna de defensa de derechos laborales y sociales.

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Central Unitaria de TrabajadoresAbelardo de la EspriellaOpisiciónCUTSindicato de trabajadoresColombia-Noticias

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