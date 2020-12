Armado Benedetti sale en defensa de la vacuna rusa: “se les olvida que Rusia ganó la segunda guerra mundial”

El senador Armando Benedetti anunció su retiro del partido de 'la U'

A Argentina ya llegaron las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia .

Sin embargo, esta vacuna ha sido puesta en tela de juicio por varios países por la poca información científica que brindan desde ese país, además, médicos y profesionales de la salud creen que el estado conducido por Vladímir Putin ha querido imprimirle un tinte político e ideológico al desarrollo de la vacuna contra el coronavirus.

En Colombia, hasta donde se conoce, no se negoció con Rusia una futura adquisición de la Sputnik V, el gobierno de Iván Duque prefirió entablar conversaciones con las farmacéuticas Pfizer de Estados Unidos y AstraZeneca del Reino Unido, que también están distribuyendo una vacuna contra el coronavirus.

En medio de ese panorama, el senador colombiano Armando Benedetti, quien hace unas semanas se unió a las filas de Colombia Humana , programa político que lidera el senador Gustavo Petro, salió en defensa de la vacuna rusa.

“Algunos ignorantes e idealistas sin lectura hablan con desdén de la vacuna rusa y se les olvida que Rusia fue quien ganó la segunda guerra mundial, los que primero llevaron un hombre al espacio, tienen misiles de largo alcance mejores que EE.UU. y es una potencia mundial”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.

Lo dicho por Benedetti generó varias críticas en esa red social. “Rusia no ganó la Segunda Guerra Mundial, fueron los ALIDOS con ayuda de la URSS, que hayan llevado un hombre al espacio y sean potencia no garantiza que su vacuna sea segura. La vacuna rusa no ha demostrado ser segura en pacientes de 60 años que son la población más vulnerable”, comentó un usuario.

Así va la logística en Colombia para la llegada de las vacunas Pfizer

Avanza la logística establecida por el Gobierno nacional para la llegada y próxima distribución de las vacunas contra el coronavirus de diferentes farmacéuticas, entre ellas, las de la estadounidense Pfizer, las cuales requieren permanecer en una temperatura por debajo de los 75 grados.

El Ministerio de Salud aseguró que ya se adquirieron 44 ultracongeladores que garantizarán el estado óptimo de las vacunas en siete diferentes ciudades del país, las cuales son Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

“Disponemos de una bodega central a donde llega la vacuna del aeropuerto El Dorado, con todos los esquemas de ultracongelación, de ahí se distribuye a ocho bodegas de ultracongelación: la que está en la Zona Franca en Bogotá, la de la Secretaría de Salud de Bogotá, la de Medellín, la de Cali, la de Barranquilla, la de Bucaramanga, la de Cartagena y Pereira”, expresó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio.