Falcao García entrena a la par de sus compañeros del Galatasaray

El cierre del año futbolístico trajo buenas sensaciones para Falcao García . El delantero colombiano compartió, este miércoles, un par de fotografías en sus redes sociales en las que se le ve feliz entrenando con sus compañeros del Galatasaray. El ‘Tigre’ estuvo ausente casi dos meses por cuenta de una fuerte distensión y sangrado en el grupo muscular anterior superior derecho, como informó el club turco un par de días atrás; venía haciendo trabajos específicos para ponerse a punto.

El samario acumula ocho partidos sin competir con los ‘leones’, el primero de ellos por suspensión; su último juego fue por la jornada seis de la liga local, ante el Erzurumspor, compromiso en el que anotó el gol de la victoria. El dilatado proceso de rehabilitación del jugador de 34 años se convirtió en una prueba de paciencia, como lo confirmó su hermana Michelle, en entrevista con Caracol Radio.

“Se encuentra bien. Saben lo valiente que es. La verdad es que no ha sido fácil, sobre todo en esta época del año. Tenía una gran ilusión, pero se ha tomado todo con mucha calma y ha aprendido a esperar en los tiempos del Señor. Aguarda con tranquilidad” , manifestó.

García se perdió más de la mitad de los partidos de Galatasaray en la Superliga de Turquía, solo registra 393 minutos, repartidos en seis partidos; su cosecha es de cinco goles y dos asistencias. Los ‘leones’ se ubican en la parte alta de la tabla de posiciones, son segundos con 26 puntos, uno por debajo del Alanyaspor, pero con un partido menos. El club cerrará 2020 enfrentando al Trabzonspor, el próximo fin de semana, y todavía no hay certezas sobre la presencia del ‘Tigre’ en la convocatoria.

Tampoco está definida la continuidad del delantero colombiano en Turquía, así lo expresó el presidente del equipo, Mustafa Cengiz, en las últimas horas. “Falcao es una persona digna. Es un futbolista honorable, de talla mundial. Se mira a sí mismo con mucho cuidado, en términos de su preparación física y de su salud. Estoy seguro de que seguirá contribuyendo con el Galatasaray en todos los sentidos, no expondría al club y tampoco a sí mismo. Ya está trabajando fuertemente y espero que se una a nosotros lo antes posible. Sobre el futuro, no puedo decir nada, todo puede pasar y no sé si se quedará” , señaló el dirigente.

El referente del fútbol colombiano ha sido el protagonista de rumores que hablan de su partida al balompié asiático, la posibilidad de regresar a River Plate y el interés del Inter de Miami. El diario Sporx informó, el pasado mes de septiembre, que el ‘Tigre’ rechazó una millonaria oferta del club que tiene como dueño a David Beckham, sin descartar la posibilidad de arribar al balompié de los Estados Unidos en el futuro.

