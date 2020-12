“No me sentí parte del proceso de Queiroz”: el ‘cucho ’ Hernández le mandó un mensaje claro al entrenador portugués

El delantero del Getafe Cucho Hernández, durante el partido de Liga en Primera División ante el FC Barcelona disputado esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Juan Camilo el ‘cucho’ Hernández se ha convertido en uno de los referentes del Getafe, en la liga de España. El atacante colombiano encontró su lugar en el once titular rápidamente, luego de sumarse al equipo para la presente temporada, y ha respondido con creces a la confianza que le ha dado el entrenador José Bordalás; ya superó la línea de los 1000 minutos en cancha y lleva dos goles y tres asistencias.

Sus buenas presentaciones con los ‘azulones’ alimentaron la ilusión de ser parte de los últimos partidos de la selección de Colombia, por las clasificatorias en Sudamérica, pero no llegó la convocatoria. El jugador pereirano habló, en las últimas horas, en ESPN Nexo, y se refirió a la era del profesor Carlos Queiroz, quien no lo tuvo en cuenta.

“Trabajo para estar cerca de la selección. No me sentí parte del proceso que lideró Queiroz, porque, como he dicho muchas veces, nunca recibí una llamada de ningún directivo, ni de alguna persona del cuerpo técnico. Seguiré haciendo mi trabajo para estar pronto ahí” , manifestó.

El ‘cucho’ subrayó que sus ausencias en las convocatorias de la ‘tricolor’ no se debieron a la poca información que tenía el timonel portugués sobre él, lo que lo sorprendió todavía más. “Queiroz me conocía, no creo que un entrenador no sepa de un jugador que viene haciendo buen trabajo tres temporadas seguidas en la primera división del fútbol de España. No creo que no me conociera, otra cosa es que no me tuvo en cuenta, pero esa es una decisión respetable”, agregó.

El risaraldense de 21 años manifestó que su ilusión de regresar al combinado nacional está latente y que espera que el entrenador que arribe le dé la oportunidad de hacerlo. “Ojalá que el profe que llegue ahora vea el esfuerzo y el trabajo que estoy haciendo aquí, en España, vea lo complicado que es competir en esta liga y valore eso para que pueda estar de vuelta a la selección” , puntualizó.

Juan Camilo Hernández ha hecho parte de los procesos de juveniles de la selección de Colombia, de hecho, fue una de las figuras del equipo Sub-20 que participó en la Copa del Mundo de Polonia, en 2019, certamen en el que marcó tres goles. En 2018, recibió su primer llamado a la absoluta y tuvo un debut de ensueño ante Costa Rica, en partido amistoso que se celebró en el mes de octubre; firmó un doblete y se llevó los halagos del juego que finalizó 3-1 a favor del combinado ‘cafetero’.

