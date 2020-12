“Esto está fuera de control”: Juanita Gómez, sobre la delincuencia en Bogotá

Pese a que la Alcaldía de Bogotá presentó el balance de incautación y entrega de armas de forma voluntaria en la ciudad, la inseguridad en la capital durante fechas de fin de año no se detiene. La ciudadanía continúa quejándose del aumento de hurtos y delincuencia durante fin de año en Bogotá.

Esta vez le tocó a Felipe Cubillos, esposo de la periodista de Noticias Caracol, Juanita Gómez. En la tarde del martes 22 de diciembre Gómez contó cómo dos personas en moto golpearon a su pareja en inmediaciones al almacén Éxito ubicado en el sector de El Country en Bogotá, todo por intentar atracarlo y quedarse con su teléfono celular.

Aunque al parecer, no lo lograron, la periodista manizaleña dijo que la situación en la capital está fuera de control, pues hizo referencia al caso de la periodista deportiva de Caracol Radio, Juliana Salazar, donde estuvo involucrado un delincuente, también en motocicleta, que atracó y atropelló a la profesional.

Juliana Salazar, periodista del programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, denunció que sobre las 7:30 p.m. del lunes 21 de diciembre fue víctima atraco y resultó gravemente herida tras ser abordada por delincuentes, cuando salió del edificio donde trabaja para comprar algo de comer .

Salazar denunció que cuando salió de las instalaciones de Caracol Radio en la calle 67 con carrera Séptima en la localidad de Chapinero, un hombre la abordó sobre la calle 65 con carrera 8 y la despojó de su teléfono móvil. Además reportó que, aunque no la atacaron con un arma, acabó herida en una de sus piernas tras sufrir el impacto de la moto en que se transportaba el delincuente, pues la atropelló durante el asalto.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, horas después del asalto:

La comunicadora fue entrevistada en el programa 6AM Hoy por Hoy de la misma emisora, y allí contó que el ladrón la atropelló y eso le generó una fractura en la tibia:

Un sujeto me atacó por detrás en una moto, me pidió mis pertenencias, de reacción, le di mi celular. Me acuerdo que me enredo con la llanta porque él ahí acelera mucho y me alcanza a arrastrar algunos metros, y cuando él gira por la 65 para escaparse por ese callejón, ahí es donde siento que se fractura mi rodilla