Críticas a Maluma por aparecer en video junto a agente de tránsito sin tapabocas

Recientemente, el cantante urbano Maluma anunció su regreso a Medellín por todo lo alto, pues llegó con un lujoso carro Ferrari a la capital de Antioquia. El lujoso auto italiano hace parte de una familia producida por la casa del ‘cavallino rampante’ entre 2015 y 2019 y que, para este modelo —de techo rígido— en particular cuenta con un avalúo de por lo menos un millón de dólares, según Noticias Uno. Eso traducido a pesos colombianos, y sin impuestos de nacionalización, equivale a por lo menos unos $3.414.100.000, al cambio de hoy.

Pero el precio y las prestaciones no son lo único que llama la atención del deportivo usado por Maluma para anunciar su presencia en Medellín y hasta preguntar “¿quién invita a comer natilla y buñuelos?“ . También lo hace el color negro del auto, y por varias razones. En primer lugar, no es la primera vez que el artista posa junto a un 488 GTB. Ya lo había hecho en el pasado, pero con una unidad en color rojo brillante, por lo que queda la duda de si alguno era prestado, compró uno nuevo en negro mate, o simplemente decidió cambiarle el color.

Era casi imposible que nadie reconociera al paisa en las calles de Medellín, menos si iba en su nuevo coche. Está claro que cualquiera de sus fanáticos al verlo por la ciudad se acercaría pedirle una foto, especialmente en su ciudad natal donde es más que querido.

Ese fue el caso de una agente de tránsito que al ver al artista no dudó en acercarse a él y grabar un video. Según lo que se ve en el video, que grabo la uniformada y publicó una cuenta de Instagram de una emisora regional, el artista cruzó justo por el puesto de control donde ella se encontraba y, teniendo en cuenta que ella es la autoridad lo detuvo.

Maluma obedeció y se detuvo, tal vez le iban a poner una multa, pero la sorpresa fue cuando la uniformada saca el celular y empieza a grabar. “Estoy en el puesto de control y vean el bizcocho que me encontré”, empieza a contar la agente de tránsito cuando enfoca a Maluma.

“¿Me da un besito?” le pregunta la uniformada a Juan Luis y él no se niega, obvio, recuerda que ella es la autoridad, luego el paisa hace una broma “ya me partió”, la uniformada se ríe y se acaba el video que no alcanza a durar más de 10 segundos y que dejó la duda a muchos de si hubo multa o no.

Sin embargo, la multa -si es que la hubo- no sería el mayor problema del ‘Papi Juancho’ con este video. Al ser replicado por una cuenta de Instagram de un medio regional y vista por miles de usuarios, entre las felicitaciones a la uniformada por conocer al artista en persona se encuentran comentarios con críticas.

El reprendimiento en las redes sociales es para los dos, pues aunque el video sea corto, en esos menos de 10 segundos no se ve que ninguno tenga tapabocas , ni hay evidencia de que lo tuvieran puesto antes de grabar el video. Más indignación cuando ven que la agente de tránsito se acerca a pedirle un “besito”, y es que algunas también aseguran en los comentarios de la publicación que “por un beso de Maluma a cualquiera se le olvida que hay pandemia”.

“Par de personajes: Uno es artista y el otro servidor público y sin tapabocas ambos, que ejemplo”, “¿Y los tapabocas?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la emisora. Sin embargo, varias aseguraron que si hubieran estado ahí habrían hecho lo mismo y que si fueran agentes de tránsito, seguramente también estarían felices de encontrarse a Maluma o J Balvin en una situación parecida.

Otros defienden al artista y aseguran que “Maluma se encontraba entre la espada y la pared”, pues un artista se debe a sus seguidores y siempre ha sido motivo de polémica cuando los famosos rechazan las muestras de cariño de sus fanáticos o se niegan a darles una foto o autógrafo, desde ahí ya Maluma estaba en desventaja. Pero, además, la fanática en este caso no era cualquiera, se trataba de una agente de tránsito que hizo frenar su vehículo, negarse al video y al “besito” también habría resultado en críticas para ‘Juancho’.

Sin embargo, lo que más se destaca es la posición de ambos, como artista y oficial deberían dar ejemplo ante una pandemia, especialmente, cuando son las autoridades quienes promueven a diario que se use adecuadamente el tapabocas para evitar el contagio de coronavirus.

