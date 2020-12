Así será el toque de queda en Medellín este 24, en algunas regiones de Antioquia ya comenzó la restricción

People wear face masks and stand on special marks as a practice of social distancing as preventive measures against the spread of the novel coronavirus COVID-19, at the metro in Medellin, Colombia, on April 28, 2020. - More than 214,451 people have died worldwide since the epidemic surfaced in China in December, according to an AFP tally at 1900 GMT on Tuesday based on official sources. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)

Una navidad y fin de año atípico vivirán los antioqueños, pero en especial la capital del departamento que, inicia un toque de queda extendido desde este 24 de diciembre a partir de las 8:00 p. m. hasta las 26 de diciembre a las 6:00 am y desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021 a las 6:00 a.m.

Desde el pasado 17 de diciembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó la drástica medida frente a la falta de cuidado por parte de los habitantes de la capital del departamento, la cual logró, en las últimas horas, rebasar en cifras de contagio a Bogotá.

Ante el decreto de estas medidas restrictivas, el Metro de Medellín tendrá modificaciones en los horarios de prestación de servicio.

“El metro de Medellín cambiará sus horarios los jueves 24 y 31 de diciembre, así como los viernes 25 de diciembre y 1 de enero. Según, la empresa de transporte masivo del área metropolitana, en estos cuatro días finalizará su servicio a las 9:00 p.m. y los últimos trenes estarán saliendo de las estaciones Niquía y La Estrella a las 8:40 p.m.” , informó el medio digital El Colombiano que, además, detalló que el servicio para los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2021, iniciará operaciones a las 5:30 a. m.

De otro lado, con respecto al ‘Pico y cédula’, en el cual las cédulas terminada en número par, pueden salir los días pares, y las cédulas terminadas en número impar, pueden salir los días impares, que va desde el 22 al 31 de diciembre, no aplicará en la movilización en el Metro. Sin embargo, las autoridades señalaron que en esos días solo se podrán movilizar las personas que hacen parte de las excepciones contempladas en los decretos.

Por otra parte, el medio también explicó que el Metrocable línea L (Arví) no prestará servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, debido al toque de queda que decretó la Alcaldía de Medellín, ya que se trata de una línea con vocación turística.

Adicionalmente, el mandatario local ordenó apagar los alumbrados de la ciudad hasta la primera semana de enero de 2021, y así evitar las aglomeraciones para entrar a verlos, sobre todo en Parques del Río y en el Parque Norte.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, manifestó el alcalde Daniel Quintero, según lo informado por el diario El Tiempo.

A nivel departamental, El Tiempo informó que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria también tomó medidas para mitigar la fuerza que ha tomado el contagio.

1. Antioquia estará en alerta roja hospitalaria desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, por lo que son suspendidas las intervenciones médicas y quirúrgicas que no sean prioritarias.

2. Desde el 22 de diciembre hasta el 3 de enero desde las 12 de la noche hasta las 6:00 a.m. tendrán toque de queda las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente.

3. El ‘toque de queda’ que será implementado en Medellín cobijará también las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente: desde el 24 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta el 26 a las 6:00 a. m., y del 31 de diciembre desde las 8:00 p. m. al 2 de enero a las 6:00 a. m.

4. Para los viajeros, tanto la terminal de transportes del Norte como la del Sur, se le pide a los usuarios llegar con una hora de antelación y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad , por lo que la empresa de transportes pasó de 55 lavamanos a 115 lugares de desinfección debidamente dotados.

5. En cuanto a los viajeros aéreos, deberán llegar con 2 horas de anticipación y una vez diligenciada la información de la aplicación Coronapp , requisito solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el ingreso a los aeropuertos.

