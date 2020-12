Juan Pablo el “Indio” Ramírez niega insulto racista y culpa a su poco conocimiento de portugués

Este martes 22 de dciciembre, Juan Pablo Ramírez , jugador del club brasileño Bahía, respondió a las acusaciones de racismo contra el jugador Gerson y narró como ocurrieron los hechos. El jugador de 23 años aseguró que en ningún momento fue racista con Gerson ni con ningún otro jugador.

En ningún momento fui racista con alguno de los jugadores, ni con Gerson ni con ningún otro jugador. Pasa que cuando hacemos el segundo gol, llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente. Bruno Henríque amaga y le digo a él que juegue rápido, le dije que jugara serio. Gerson me habló algo, pero todavía no entiendo mucho portugués y yo le dije que jugara rápido.

Según el colombiano, lo único que le dijo a su contrincante es que reanudara rápido el juego, luego de que marcara un gol para el Bahía y que el error se pudo deber a que su portugués no es fluido.

Cuando pasé por el lado de él, Gerson se devuelve y va a buscarme y yo sin saber que pasaba, yo me fui por detrás porque no quería problemas con nadie, el después sale a decir que le dije ‘cállate la boca, negro’, pero yo no hablo portugués, yo llevo un mes en Brasil.