Vuelve y juega: videos de nuevas y peores aglomeraciones en San Victorino durante el penúltimo día de ‘madrugón’

Aglomeración de personas durante compras navideñas en San Victorino. Foto: Secretaría de Gobierno.

Miles de personas, en horas de la mañana de este sábado, llegaron al concurrido sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, uno de los lugares más importantes para el comercio en la capital. El agolpamiento de personas empezó a verse desde temprano, pues allí se ofrece venta de ropa y todo tipo de artículos en los espacios públicos, y en los locales el tamaño es reducido. Las medidas de bioseguridad y el distanciamiento siguen siendo materia pendiente, especialmente en estas jornadas cada vez más cercanas al día de Navidad.

Según RCN Radio, este sector de la capital, que ha sido foco de atención por las aglomeraciones los sábados y miércoles, cuando los vendedores ambulantes tienen la oportunidad de poner sus ventas, nuevamente se le cataloga como un foco de contagios de COVID-19 en la capital del país.

Sin embargo, el director de convivencia y diálogo social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Néstor Daniel García, le explicó al medio que, “lo que hemos dicho desde la alcaldía es invitar a la gente a que no salga, a que no se aglomere, a que busque otros horarios distintos a los habituales para comprar. Pero, claramente este es un tema de comportamiento y cultura ciudadana en el que la gente sale como si no tuviera miedo al virus, como si no existiera.”

García añadió que a pesar de que el virus sigue presente, han trabajado fuertemente desde la secretaría para la correcta utilización de las medidas de protección y, además, han despejado las calles, del famoso sector, para que no existan obstáculos y así prevenir las aglomeraciones.

“La gente fluye, no hay formas de obstáculos en la vía y es el trabajo que hemos hecho para que no haya aglomeración”, informó a la emisora.

Asimismo, manifestó que desde la Secretaría del Gobierno prevé un gran aforo de ciudadanos en la última jornada que se va a realizar el próximo miércoles 23 de diciembre, un día antes de la tradicional entrega de regalos navideños, por lo que el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía e invitó a reflexionar, ya que el verdadero cuidado y la prevención no es por parte de las acciones del Estado, sino por la responsabilidad de cada uno, pues habrá mucha más gente en la calle en la próxima jornada de compras en el este sector de la ciudad.

El funcionario indicó que, “en este último ‘madrugón’ esperamos casi un 20% más de personas de las que estamos viendo en este momento. Así que tendremos mayor presencia institucional , mayor presencia de Policía haciendo controles.”

Así se viven las aglomeraciones en el sector comercial San Victorino:









