“No me lo dejen morir”: en video, las graves denuncias de brutalidad policial contra jóvenes en el barrio El Codito de Bogotá

Habitantes del barrio el codito, en Bogotá, denuncian abuso policial hacia dos civiles, quienes recibieron impactos de bala. Foto: Video de Twitter del concejal Diego Cancino.

Momentos de caos se vivieron este viernes en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, cuando un operativo contra el transporte ilegal en el sector terminó entre disparos y disturbios en la comunidad. El saldo: seis personas heridas, cuatro de ellos policías, y dos civiles, uno de los cuales se encuentra en estado crítico, tras recibir un disparo en la cabeza. La comunidad denuncia este hecho como un nuevo caso más de abuso policial.

Según la información entregada por el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez, los hechos iniciaron cuando luego de un control policial a un vehículo del sector, el hombre que conducía agredió a una policía, y las autoridades emprendieron una persecución para capturarlo.

“En las informaciones preliminares que nos entregan, es que unos policías estaban haciendo controles a los transportes ilegales, en uno de esos, es requerido un conductor y este agrede inicialmente a una Policía y huye. Hay una persecución y se intercepta el vehículo en la parte alta y esta persona lanza de forma irresponsable el vehículo contra los uniformados”, informó el general Gómez, quién añadió que fue en esos hechos donde terminaron heridos los cuatro policías.

El Concejal por la Alianza Verde, Diego Cancino, quien hizo seguimiento de la historia a través de sus redes sociales, dio a conocer que luego de recoger varios testimonios, efectivamente confirmó que personas que transportaban habitantes en el sector de manera ilegal fueron detenidos y se les iba a inmovilizar su vehículo.

“ Dicen algunos testimonios es que trataron de escapar y en esta huida, los policías dicen que atropellaron a un uniformado. Los testimonios de los familiares de las víctimas niegan esa versión. Lo cierto es que en medio de la persecución, los policías empezaron a disparar, y en este momento hay dos heridos, entre ellos un joven de 16 años, con una herida en el cráneo y quien está en coma inducido ”, explicó Cancino a través de su cuenta en Twitter.

El mismo concejal publicó en esta red social, un video donde se ven dos hombres custodiados por la Policía, uno de ellos en el suelo con evidentes heridas en su cuerpo, donde se puede observar sangre cayendo por sus brazos, “ no me lo dejen morir, no me lo dejen morir ” se escuchaba. En la misma grabación se oyen disparos y la confusión de la multitud que se encuentra en el lugar.

En el video se puede observar a un joven tirado en el piso frente a una patrulla con graves heridas.

Un hombre identificado como David Goyeneche, posteando el mismo video en Twitter, denunció que al joven que le dispararon era su amigo y aseguró que había recibido un impacto de bala en la cabeza, y en la columna.

Uno de los amigos de las víctimas denunció que el joven recibió un disparo en su cabeza y en su columna. Foto: Twitter David Goyeneche.

En un testimonio recogido por el concejal Cancino, la madrastra de uno de los jóvenes que resultó herido, explicó que cuando se enteraron de lo que estaba ocurriendo, ella y su cuñada se acercaron a la patrulla, allí encontraron a los dos jóvenes tirados en el piso cubiertos de sangre, y de acuerdo con ella, los policías “les estaban dando duro” . La mujer también confirmó que uno de ellos había recibido un disparo en la espalda.

“ Cuando yo me acerqué el Policía me pegó, y otro uniformado me arrastró para que no me pegara. Entonces yo les decía que por qué habían hecho eso, que por qué les habían disparado sí ellos no son ni ladrones, no venden marihuana, ni droga, no hacen nada malo. Sí, es un transporte ilegal, nosotros hemos tratado de que trabajen legal, pero a veces no escuchan ”, explicó la mujer.

Testimonio de la madrastra de una de las víctimas del barrio el codito.

Los hechos causaron indignación en el sector, por lo que se presentaron disturbios en la zona, y de acuerdo con el diario El Espectador, al lugar fueron enviados agentes del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD).

“ Sí somos sinceros el Gobierno de Colombia ampara a la Policía porque es la Policía, y eso no debe ser así ”, añadió la mujer entrevistada por Cancino.

Los dos civiles que fueron heridos se encuentran siendo atendidos en el Hospital Simón Bolívar, al igual que uno de los uniformados de la Policía. Dos de los otros policías fueron remitidos al hospital Central de la Policía, y otro fue llevado a la Fundación Cardioinfantil.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, informó a través de su cuenta de Twitter que uno de los jóvenes que resulto herido, identificado como Omar Alejandro Morales, salió de un procedimiento quirúrgico, y en el momento se encuentra con pronóstico reservado.

El secretario de Gobierno de Bogotá, informó sobre las condiciones médicas de uno de los jóvenes que resultaron heridos. Foto: Twitter Luis Ernesto Gómez.

En la mañana de este sábado, a través de un comunicado, el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez dijo que hace presencia toda la institucionalidad y equipos de Derechos Humanos y convivencia para dialogar con la comunidad y para apoyar a las familias de los heridos de este hecho.

Listas de personas heridas:

Civiles

1. Sebastián Montañez- arma de fuego (Hospital Simón Bolívar)

2. Ómar Morales- arma de fuego (Hospital Simón Bolívar)

Uniformados

1. De Alba Castillo Alberto- Arrollado por vehículo (Hospital Simón Bolívar)

2. Acevedo Rubiano Adrián- objeto contundente (Hospital Central de la Policía HOCEN)

3. Guzmán Rodríguez Holbert- objeto contundente (HOCEN)

4. Vanegas López Andrés- objeto contundente (Cardio Infantil)

¿Brutalidad policial?

El concejal Diego Cancino, calificó los hechos como un “claro caso de brutalidad policial” , puesto que la Policía disparó sin ninguna razón.

“ Esto es un nuevo caso claramente de abuso y criminalidad policial. Las ilegalidades hay que sancionarlas y judicializarlas. Pero acá hay dos cosas: una, que estas personas necesitan trabajar y que se debe regularizar esta actividad, y segundo es que ninguna ilegalidad justifica este nivel de violencia, esta reacción tan infame ”, manifestó el concejal a través de su cuenta de Twitter.

Gómez, quien también se presentó en el lugar de los hechos, por su parte informó que el equipo de derechos humanos de la Alcaldía se encontraba recogiendo testimonios con la comunidad para poder reconstruir los hechos.

En sus declaraciones, así mismo aseguró que las versiones coincidían con las presentadas por el comandante de la Policía, quien dijo que los hechos se habían presentado en el marco de un operativo donde un uniformado había sido atropellado.

“ En un punto donde se realizó la interceptación se accionó un arma de fuego, todavía las circunstancias están por esclarecerse (...) Estamos acompañando también a las familias de los civiles para esclarecer los hechos, y para brindarles todo el apoyo humanitario y jurídico que requieran. ”, señaló Gómez.

Declaraciones del secretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, en el momento la Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.





