Por maltrato laboral, llaman juicio disciplinario al exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora

Defensor del Pueblo en Colombia durante 2012 - 2016.

La Procuraduría General de la Nación, citó a juicio disciplinario al funcionario, Jorge Armando Otálora, quien encabezó la Defensoría del Pueblo entre 2012 – 2016 y ahora deberá responder por el presunto maltrato laboral al que sometió a sus subordinados mientras ejerció en el organismo humanitario.

“Inepto, incapaz, me toca hacerle su trabajo”, es uno de los tantos testimonios de un funcionario que denunció los malos tratos y abuso de autoridad, a los que presuntamente se vio sometido trabajando con Otálora, porque lo que la procuraduría tomó la decisión de citarlo para saber de sus acciones como cabeza de la Defensoría del Pueblo.

Según el diario El Espectador, la Procuraduría encontró méritos suficientes para formularle pliego de cargos por una conducta categorizada, por ahora, como grave a título de dolo.

Juan Manuel Osorio, el funcionario que denunció ante el órgano de control los abusos de Otálora, aseguró que, existe todo un repertorio de malos tratos, desde gritos, groserías, manoteos, golpes al escritorio, zapateos, exclusiones, gestos displicentes, amenazas y hasta insultos, informó el medio.

“El procesado se habría caracterizado por un frecuente lenguaje denigrante, pues habría tratado a empleados con frases de esta naturaleza: Inútil, loco, estúpida, no me diga huevonadas, no me venga con obviedades, ustedes hacen lo que se les da la puta gana, el genio tal dice, las mujeres no saben de esto, esta huevonada se acabó, el que no aprenda se va a la puta mierda ”, detalló El Espectador.

De acuerdo con el medio, las quejas de los malos tratos fueron dados a conocer el pasado 12 de diciembre de 2015, cuando en compañía del funcionario Juan Manuel Osorio, la exreina de belleza Astrid Helena Cristancho denunció al entonces defensor del Pueblo por acoso laboral, que a la final resultó desatando un tema de acoso sexual, tras la revelación de conversaciones de chat en las que se evidenciaba una supuesta relación sentimental entre el alto funcionario y su secretaria.

Según el documento de la Procuraduría, que fue de conocimiento del Espectador, allí el funcionario Osorio relató que los malos eran tan difíciles soportar que optó con renunciar, y el día que lo hizo tuvo que insistir para que le aprobaran su renuncia. “Ustedes aquí hacen lo que se les da la puta gana, esta puta mierda se acabó. Aquí solo aprenden a los madrazos o echándoles” , fueron las palabras que, según Osorio, les decía su entonces jefe directo, Jorge Armando Otálora.

Tras dichas revelaciones, el ministerio público afirmó que Otálora incurrió en desobedecimiento al principio de moralidad que regula la función pública y, por ende, hace que el comportamiento sea considerado como sustancialmente ilícito.

“Es claro también, que la expectativa de la sociedad en relación con el quehacer funcional de un Defensor del Pueblo, se puede ver negativamente impactada cuando éste, irrespeta y ofende a su subalterno” , consideró la Procuraduría en segunda instancia.

Por lo pronto, Otálora podría ser inhabilitado y destituido por la Procuraduría, si se llegase a demostrar que, como cabeza de una entidad que vela por los derechos humanos, él actuaba en contra de los principios de la entidad.

