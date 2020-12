“Es un entrampamiento”: Rodrigo Granda respondió sobre el caso de los “colados” en la JEP

/EFE

Rodrigo Granda se refirió, en la tarde del viernes 18 de diciembre, a las acusaciones que lo vinculan con el caso de los “colados” en las listas de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz . De acuerdo con el miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, todo se trataría de complot para hacerle daño al grupo político.

Así lo aseguró en entrevista con W Radio, luego de negar haber agregado personas en las listas que la desaparecida guerrilla entregó a la JEP para adelantar los procesos judiciales pactados en el acuerdo de paz de 2016. Granda también negó conocer a las personas que aparecen hablando de él en las grabaciones de la Fiscalía.

“Si ustedes escuchan pacientemente esas grabaciones, ahí no hay absolutamente nada. Sigue siendo una campaña que viene desde la Fiscalía del nefasto Humberto Martínez […] siguen en curso los entrampamientos . Entonces, ahí lo que se escucha es una conversación entre dos individuos que no tienen absolutamente nada que ver en lo particular conmigo”, aseguró el exguerrillero en la emisora.

Granda continuó su intervención en el espacio radial argumentando que ninguno de los responsables de la investigación que aparentemente lo salpica hizo la labor de averiguar, con la dirección de la cárcel El Buen Pastor, en qué fechas había ido de visita. “Le puedo garantizar que ni de visita he ido, no porque no haya querido. Primero porque me encontraba secuestrado por el Estado Colombiano, y después me ha sido imposible, porque es un deber nuestro visitar a nuestros compañeros nuestros, como lo he hecho a otras cárceles del país”.

También esgrimió el mismo argumento, pero de manera inversa, al hablar sobre las visitas que habría recibido durante su estadía en la cárcel de Doña Juana de La Dorada, para corroborar si efectivamente se encontró allí con Horacio López Calle, alias Gafas, uno de los interlocutores de los audios revelados esta semana, junto a un abogado.

“Lo que está en curso es el entrampamiento, que busca de esa forma enlodar no a mi en lo personal, sino al partido como tal”, afirmó el miembro de la colectividad Farc , recordando que él ha sido uno de los actores más críticos de la política de implementación del acuerdo de paz que está ejecutando el actual gobierno del presidente Iván Duque.

“He hablado de la perfidia y de la simulación del acuerdo”, le dijo Granda a la emisora, señalando que se ha visto en esa obligación dado que “la señora ministra del interior, Alicia Arango, no se ha permitido ir a las reuniones convocadas entre las dos partes”.

De acuerdo con el excombatiente, tanto Arango como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo —a quien demandó por calumnia—, entre otros funcionarios, estarían molestos con sus críticas y posiciones .

“Yo no sé si [’Gafas’] es instrumento o no [de la Fiscalía], lo cierto es que la Fiscalía hace como si eso [los audios interceptados] fuera verdad”, afirmó Granda, que también comentó sobre el tema de los “colados” en las listas de las Farc.

“Las Farc era una organización clandestina, supremamente compartimentada. En las cárceles del país teníamos mas o menos unos 4.000 prisioneros y muchos de ellos ni siquiera decían que eran de las Farc por temor a las represalias. Por esa época se hacían redadas y se llevaban sin fundamentos a gente tildada de guerrilleros sin haberlo sido”, explicó, señalando que para solucionar el enredo se crearon listas con, no solo quienes estaban en la cárcel, sino los más de 13.000 hombres y mujeres que estaban en las montañas.

“Acá en Colombia ha habido unos avivatos que tratan de meterse y no se descarta que algunos de ellos hayan recurrido a cualquier trampa para meterse y nosotros mismos hemos tratado de depurar esas listas e incluso hemos sacado gente”. Entre estos, 70 personas que señaladas de ser delincuentes comunes y que aparecieron en la primera lista de 170 indultados, concluyó el llamado ‘canciller’ de las Farc en la emisora, sin descartar que sí pueden haber colados en las listas.

