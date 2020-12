“Fui el puente entre la cárcel y mi familia”. Aida Victoria Merlano explicó cómo la afectó la depresión de su madre

Foto de redes sociales

Aida Victoria Merlano, hija de Aída Merlano, excongresista condenada por compra de votos en Barranquilla y quien está presa en Venezuela después de su comentada fuga de Colombia, publicó en las últimas horas un video en el que confiesa cómo la afectó la situación de su madre y el intento de suicidio que tuvo la excongresista.

La influenciadora de 22 años, que suele generar polémica con sus publicaciones relacionadas con su vida amorosa y sexual, dio de que hablar con un video conmovedor. Merlano empezó contando que el 22 de abril de 2018, celebró su cumpleaños número 19 con su mamá, en una cárcel.

“Me iba a la cama con una pastilla para dormir y me levantaba con un antidepresivo, ansiolítico y nivelador del ánimo”, debido a la situación que enfrentaba su madre en ese momento. Dijo que, en ese entonces, solo sentía felicidad cuando comía, por eso en menos de tres meses engordó 10 kilos.

Veía a su madre cada 15 días, después de muchos filtros y requisas, explicó que era muy feliz viéndola, pero que significaba un desgarre despedirse de ella porque no quería dejarla. “Me convertí en el puente entre la cárcel y mi familia, quien filtraba toda la situación de mierda para convertirla en algo menos tormentoso para ellos”.

Merlano vivió nueve meses en Bogotá, donde en ese momento estaba recluida su madre, pero se fue a Barranquilla para estudiar psicología. Sin embargo, a mitad del semestre tuvo que volver a Bogotá, pues su madre tampoco estaba bien anímicamente y, en ese momento, estaba en una clínica, en el pabellón de salud mental “porque no quería vivir”, dijo Merlano con lágrimas en los ojos.

En marzo de 2019, el abogado de la excongresista, en medio de una audiencia contra ella, explicó que ella sufría de trastorno bipolar uno, episodio depresivo grave, trastorno depresivo recurrente y tenía suturas por heridas en antebrazos tras un segundo intento de suicidio.

“Mi mamá había tomado la decisión de no seguir con su vida y eso me lo dijo mirándome a los ojos la primera vez que fui a visitarla. Nunca se lo reproché y mucho menos la juzgué”, aseguró que ese día salió de la clínica donde se encontraba su madre con un papel en el que tenía anotada la última voluntad de su madre.

Aida Victoria Merlano aseguró que no quería sentirse dueña de la vida de su madre, pero esperaba que el deseo de vivir se despertara nuevamente en ella. Cuando la excongresista realizó su segundo intento de suicidio, aunque terminó muy grave, falló y “ese fracaso le dio la fuerza para querer continuar con su vida”.

Aida volvió un poco más tranquila a Barranquilla para seguir con su carrera de psicología, con toda la intención de demostrarle a su mamá que eso era lo que ella quería, pues la política quería que su hija estudiara derecho. Aida Victoria enseñó que durante ese semestre, a pesar de la tristeza que tenía, las notas de sus materias estuvieron por encima de 4, con un muy buen promedio final.

Aunque sentía que su vida estaba mejorando, cuando estaba en la mitad de su segundo semestre, Aída Merlano, su madre, decide fugarse de las autoridades lazándose desde la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá.

“Me bajan un día con una pistola, entrando al parqueadero del edificio donde vivía, de la camioneta que iba manejando”, relató Aida victoria y agregó que sintió mucho miedo y pidió a esa persona que no la matara, pero que sintió un alivio cuando le dijeron que se trataba de la Policía Nacional. Se trataba de una captura a la joven, por la fuga de su madre.

“Me llevaron para Bogotá y me volvieron mierda en los medios nacionales” , pero a los pocos días la dejaron libre, pues las autoridades no encontraron razones para privar a Aida Victoria Merlano de su libertad, ya que no estaba relacionada con la fuga de su madre.

El mensaje final de Aida Victoria Merlano con este video era que a raíz de todo eso que pasó ella aprendió a gerenciar su vida. “Hay situaciones de mierda que uno no elige, todo lo que sea una decisión mía procuro que sea positiva” , explicó la influenciadora que suele subir este tipo de videos dando consejos al millón de seguidores que tiene.

