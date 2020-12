Epa Colombia no puede salir del país

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia'.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, a través de las historias de Instagram, la futbolista Diana Celis, pareja de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reveló que su novia no puede salir del país, debido a las obligaciones que tiene con a justicia tras las acciones vandálicas que cometió durante una jornada de protestas en Bogotá en 2019, cuando la influenciadora publicó un video mostrando cómo dañaba una estación de TransMilenio.

Celis, tras revelas las restricciones de movilidad de su pareja, expresó que “tiene fe” de que algún día ella podrá viajar fuera de Colombia.





Pese a las restricciones y todos los problemas jurídicos que desató dicha publicación, la influenciadora ha tenido un gran éxito con su negocio de queratinas, gracias al cual, reveló hace algunos días, pudo comprar apartamento y carro.

Desde sus redes sociales, la conocida figura ha compartido los avances que ha tenido como empresaria, entre ellos su nuevo apartamento, ubicado en el barrio Olaya, en la ciudad de Bogotá. Daneidy Barrera, como es conocida fuera del mundo de las redes sociales, acompañó el video con la leyenda “Mi apartamento, sacar a mi familia adelante; fue lo primero que hice. Dios nos recompensó”.

Así mismo aconsejó a sus seguidores: “No pares de soñar, tú decides si te sigues quedando pobre. Gracias por apoyarme, nada de esto hubiese sido posible si tu no me compraras las queratinas”.

Durante el recorrido, la ‘influencer’ habló sobre el esfuerzo que tuvo que hacer para adquirir el inmueble, también se refirió a las razones por las que la echaron del Sena.

“Mi mamá no pudo darme el estudio porque no había dinero. Nuestra situación económica era muy bajita. Vi una oferta en el Sena y empecé a estudiar entrenamiento deportivo, pero me sacaron cuando el video de Epa Colombia, durante la Copa América Centenario de 2016, se volvió viral, porque decían que hacía quedar mal a la entidad” , confesó Barrera.

Sin embargo, aseguró que no se detuvo en ese hecho puntual y se dedicó a hacer videos, apropiándose del papel que la impulsó a la fama. “El personaje de Epa Colombia es solo entretenimiento, porque en la cotidianidad soy una vieja seria, tranquila, tímida y sencilla”, indicó en la publicación.

Sobre el final del vídeo, Barrera aprovechó para enviarle un mensaje a las mujeres que quieren cumplir sus sueños, como lo hizo ella con la compra de su apartamento. “Amigas, trabajen. No tengan miedo de ser independientes. Yo nací pobre, pero decidí no quedarme así; trabajé, luché, me esforcé para estar donde estoy y ustedes también lo van a poder lograr. No tengan miedo de seguir adelante. Al principio, parece difícil, pero nunca será imposible tener a Dios en tu corazón. No paren de luchar”, concluyó.

El ‘post’ trascendió entre sus seguidores; hasta el momento, lleva más de un millón de reproducciones y supera los 9 mil comentarios. Su pareja, le escribió: “Tus logros son los míos. Sabes que el apoyo siempre será sincero, porque te amo y valoro la mujer que eres”.

Al mensaje de la deportista se sumaron los de los fanáticos, quienes no ocultaron su alegría y le expresaron sus felicitaciones a la ‘influencer’; también resaltaron su admiración por Barrera y lo lindo que es su nuevo apartamento.

