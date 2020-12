Alcaldía de Medellín confirma que si no se toman medidas, volverá la cuarentena a la ciudad

Después de haber anunciado, de manera oficial, que habrá toque de queda nocturno durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, 1 y 2 de enero entre 12:00 a.m. a 6:00 a.m, en Medellín, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, en diálogo con La FM, confirmó que si no se toman las medidas necesarias a tiempo, en enero, la ciudad tendrá que volver a la cuarentena.

El alcalde mencionó que existe una preocupación muy grande por el comportamiento de los ciudadanos pues, están actuando como si el covid-19 se hubiera desaparecido con la llegada de diciembre, “hay preocupación mundial por las festividades y los riesgos que traen, si europeos están preocupados por el 24 y 31 es porque no conocen como se celebra en Medellín, donde una copa pasa por 50 bocas, si es que la lavan antes que terminen la fiesta”, indicó a la emisora.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín anuncia toque de queda en la ciudad. Foto: Twitter Daniel Quintero.

Además, aseguró que cultura de los antioqueños es celebrar en las calles, tomar de una misma copa y abrazarse, lo que ocasionará que, en plena pandemia, las personas se contagien mucho más rápido y fácil.

Por otra parte, el mandatario confirmó que, aunque la medida parece dura, es necesaria para evitar que el sistema hospitalario colapse por la propagación del coronavirus.

People wear face masks and stand on special marks as a practice of social distancing as preventive measures against the spread of the novel coronavirus COVID-19, at the metro in Medellin, Colombia, on April 28, 2020. - More than 214,451 people have died worldwide since the epidemic surfaced in China in December, according to an AFP tally at 1900 GMT on Tuesday based on official sources. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)

“Es un riesgo epidemiológico grande y peligroso, estas medidas que estamos tomando como el toque de queda preventivo en las madrugadas pueden evitar que eventualmente tengamos que hacer una cuarentena estricta en enero, que sería muy dura para la economía”, confirmó Daniel Quintero.

Respecto a la probable cuarentena, el alcalde mencionó que “el riesgo es inminente, diciembre es una época de super contagio. Eventualmente si no tomamos medidas adecuadas hoy, es inevitable que en enero estemos en cuarentenas duras”. Para defender este argumento puso como ejemplo la situación en Europa, donde Alemania tuvo que volver a aislamiento porque los casos de covid-19 aumentaron, a pesar de ser uno de los países que mejor manejaron la pandemia en su momento.

En Medellín la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo está en 82%, aunque en su mayoría los pacientes están por patologías diferentes.

Un hombre con tapabocas fue registrado este martes al caminar junto a una escultura de Fernando Botero con una mascarilla de la campaña "Yo cuido a Medellín", con la que la Alcaldía busca concienciar sobre el autocuidado contra la pandemia del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A

En cuanto a la implementación de otras medidas como el pico y cédula, el alcalde de Medellín le dijo a Blu Radio, que todas están sobre la mesa, y dependiendo de cómo avancen las cifras de contagios se decidirá sí se decretan o no.

“Todo esta sobre la mesa, seguiremos tomando más medidas por diciembre, que es un mes peligroso para el contagio. Por el momento, continuamos con la prohibición de chivas, control de aforos en alumbrados, y además estamos entregando mas de un millón de tapabocas en la ciudad y en los lugares que tienen mayor riesgo de contagio”, indicó Quintero a la emisora.

La prohibición del uso de las chivas navideñas en Medellín fue una de las medidas decretadas por la Alcaldía de la Medellín, que Quintero destacó en su entrevista con Blu Radio, pues de acuerdo con el mandatario, se habían convertido en centros de fiestas y alcohol en los que era más fácil que los ciudadanos se contagiaran.

