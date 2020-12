Video | Policías evitaron que una mujer se lanzara desde el Puente Alberto Pumarejo de Barranquilla

Frustrado quedó el intento de suicidio de una mujer en Barranquilla que pretendía saltar al Río Magdalena a la altura del Puente Alberto Pumarejo .

Policías adscritos a la División de Tránsito de Barranquilla convencieron a la mujer, identificada como Yamile, de no comprometer o acabar con su vida cayendo a las aguas del río.

En un video grabado por un grupo de uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se observa cómo llegan al lugar de los hechos tras un llamado de la comunidad para hablar con la mujer y convencerla de no saltar, de modo que pudieran activar un plan de rescate.

En el breve diálogo inicial que sostienen los policías con Yamile, uno de ellos le pregunta “¿Por qué la desesperación?, ¿qué es lo que pasa?” A lo que entre lágrimas la mujer le contesta que no tenía recursos para proteger a sus animales :

Tengo una fundación de animales y nadie me quiere ayudar. No tengo empleo, tengo muchos problemas económicos con la fundación, mis animales necesitan ayuda y yo necesito estabilidad. No me quieren ayudar, vengo peleando con el maldito gobierno, hace tiempo he enviado cartas a la Gobernación y a la Alcaldía, pero aquí lo único que hacen es robarse el maldito dinero