Se confirman horarios de restricción del porte de armas en Bogotá y Cundinamarca para la jornada electoral del 21 de junio

La ilustración muestra la prohibición del porte de armas de fuego en Colombia durante el período de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo ajuste en la regulación del porte de armas marcará la antesala de la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en Bogotá y Cundinamarca.

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional modificó el horario de suspensión de los permisos especiales para portar armas de fuego y armas traumáticas, estableciendo una restricción que regirá desde las 00:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

La Resolución 00005018 de 2026, expedida recientemente, determina que la prohibición abarcará Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario en el Meta, y todo el departamento de Cundinamarca, con la excepción de Medina y Paratebueno. Esta decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad durante el proceso electoral previsto para el domingo.

Durante el periodo señalado, la suspensión de permisos afecta tanto a personas naturales como jurídicas. No obstante, la restricción contempla excepciones precisas, entre las que se incluyen los permisos otorgados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

PUBLICIDAD

Un nuevo ajuste en la regulación del porte de armas marcará la antesala de la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en Bogotá y Cundinamarca - Ejército Nacional

La disposición también excluye de la medida a personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, además de los profesionales oficiales de la reserva. El Ejército Nacional indicó que estas excepciones están respaldadas en la legislación vigente.

Para quienes se preguntan por qué se adoptó esta medida, el objetivo central es garantizar un ambiente seguro y ordenado durante los comicios. Al limitar la circulación de armas en zonas estratégicas, las autoridades buscan prevenir incidentes y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática.

PUBLICIDAD

La Décima Tercera Brigada instó a la ciudadanía a cumplir estrictamente las restricciones, recordando que el respeto a estas normas contribuye a la seguridad colectiva y al éxito del Plan Democracia 2026.

Alcalde de Soacha confirmó horario de ley seca

Las autoridades de Soacha implementarán un conjunto de restricciones de seguridad para las elecciones del 21 de junio de 2026, entre las que destaca la ley seca extendida y la prohibición general de portar armas. El alcalde Víctor Julián Sánchez detalló que la medida regirá desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 11:59 p. m. del lunes 23, abarcando toda la ciudad y sus alrededores.

PUBLICIDAD

Una ilustración acuarela muestra el impacto de la ley seca en Colombia, con barreras amarillas bloqueando el acceso a productos alcohólicos como botellas de cerveza Corona, reflejando las restricciones durante las elecciones presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central de estas disposiciones, según explicó la administración, es garantizar el orden público y la transparencia del proceso electoral. Las restricciones afectan tanto la venta y el consumo de bebidas alcohólicas como el porte de armas y el uso de dispositivos aéreos no tripulados, como drones. El alcalde fue enfático: “Se prohíbe el porte de armas en todo el territorio de la ciudad de Soacha, sus seis comunas y sus dos corregimientos”.

Estas decisiones buscan asegurar que los más de 360 mil ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad. La administración municipal destacó que todas las comunas y corregimientos estarán sujetos a estas normas, sin excepción alguna.

PUBLICIDAD

Para responder a la pregunta sobre el origen y alcance de las restricciones decretadas para las elecciones en Soacha, es preciso señalar que la alcaldía estableció la ley seca, la prohibición de portar armas y el veto al uso de drones en todo el municipio: “Se está prohibido volar cualquier tipo de artefacto, como drones o similares, en todo el territorio de la ciudad de Soacha”.

Una ilustración en acuarela muestra el momento en que una persona deposita su voto en una urna electoral, lo que representa la participación ciudadana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sánchez también hizo hincapié en la coordinación institucional para la vigilancia del proceso electoral. “Garantizamos que desde la Policía Metropolitana y todas las instituciones que hacen parte del Comité de Garantías Electorales estemos 100% activos en la observancia de la transparencia electoral en nuestro territorio”.

PUBLICIDAD