El mayor general Olveiro Pérez Mahecha salió del servicio activo del Ejército: Ministerio de Defensa oficializó el decreto

Olveiro Pérez Mahecha salió del servicio activo del Ejército Nacional por el Decreto 0619 del 17 de junio de 2026 - crédito Ejército Nacional

El mayor general Olveiro Pérez Mahecha salió del servicio activo del Ejército Nacional por decisión oficializada en el Decreto 0619 del 17 de junio de 2026, una medida de retiro por solicitud propia que lo envía a la reserva temporal y se produce después de las denuncias que lo señalaron de usar soldados para tareas domésticas y atención personal de su familia.

El decreto establece que el oficial acumuló más de 38 años de servicio y que seguirá dado de alta en la respectiva pagaduría durante tres meses, como prevé la normatividad vigente para ese régimen. La medida rige desde la fecha de expedición del acto administrativo.

PUBLICIDAD

“Que el mayor general PÉREZ MAHECHA OLVEIRO, identificado con cédula de ciudadanía _, solicitó el retiro del servicio activo del Ejército Nacional, bajo la causal “por solicitud propia”, se observa en el decreto.

La salida quedó en firme con la firma del ministro de Defensa Pedro Sánchez, y el documento indica que la decisión atendió la solicitud del comandante del Ejército Nacional, contenida en una exposición de motivos del 16 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

El retiro de Olveiro Pérez Mahecha quedó definido como pase a la reserva temporal por solicitud propia dentro del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

La decisión también quedó consignada como un retiro temporal con pase a la reserva bajo la causal de “por solicitud propia”. El texto oficial señala que el general presentó formalmente su salida de la institución y que el trámite avanzó ante las autoridades competentes.

“Que en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en atención a la solicitud del Comandante del Ejército Nacional, contenida en la exposición de motivos del 16 de enero de 2026, se ordenará el retiro del servicio activo “por solicitud propia”“, dice en el decreto.

PUBLICIDAD

“Además, según certificación del 15 de enero de 2026, suscrita por el director de personal de la misma Fuerza, el mayor general relacionado cuenta con un tiempo de servicio superior a 38 años. Por lo tanto, continuará dado de alta en los términos del artículo 164 del Decreto 1211 de 1990″, se añade en el documento.

El decreto señala que Olveiro Pérez Mahecha acumuló más de 38 años de servicio en el Ejército y seguirá en pagaduría durante tres meses - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el documento, el fundamento jurídico de la medida está en las facultades constitucionales y legales que permiten disponer el retiro de oficiales generales de las Fuerzas Militares.

PUBLICIDAD

El texto oficial no menciona las denuncias conocidas en su contra ni fija una relación entre esos señalamientos y la salida del oficial. Aun así, la oficialización del retiro coincide con el periodo en el que su nombre quedó bajo escrutinio público por presuntos abusos de autoridad dentro de la institución.

Desde 2024, testimonios de uniformados señalaron que, bajo sus órdenes, funciones militares habrían quedado relegadas para priorizar el mantenimiento de su hogar. Esos relatos sostuvieron que soldados fueron obligados a cumplir tareas ajenas a su formación profesional.

PUBLICIDAD

Entre los cuestionamientos más graves figuró el señalamiento de que sus escoltas fueron convertidos en personal de servicio para labores domésticas y actividades personales de su familia. Esas denuncias abrieron un debate sobre el trato a los integrantes de las Fuerzas Militares y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno.

La salida del mayor general Olveiro Pérez Mahecha quedó en firme con las firmas del presidente de la República y del ministro de Defensa Pedro Sánchez - crédito Ejército Nacional

En abril de este año, el Ministerio de Defensa radicó ante la Presidencia de la República el proyecto de decreto para retirar del servicio activo al oficial. La solicitud fue remitida a Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia, para tramitar el acto administrativo que pondría fin a su carrera dentro de la institución.

PUBLICIDAD

La parte considerativa del decreto indica que el Comando del Ejército respaldó el procedimiento mediante la exposición de motivos correspondiente. El documento también certifica que el mayor general cumplía el tiempo de servicio requerido para acceder a esa situación administrativa.

La salida de Pérez Mahecha se convirtió así en uno de los movimientos recientes dentro de la cúpula militar, en medio de discusiones sobre transparencia, liderazgo y controles internos en las Fuerzas Armadas colombianas.

PUBLICIDAD