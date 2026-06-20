Roy Barreras anunció su apoyo a Iván Cepeda en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia: “En tus manos”

El excandidato presidencial se sumó a Claudia López, que días atrás confirmó también su respaldo a Cepeda en la segunda vuelta de los comicios que definirán al próximo presidente del país para el periodo 2026-2030 - crédito suministrado a Infobae Colombia

En vísperas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026, el excandidato Roy Barreras anunció que votará por Iván Cepeda (Pacto Histórico), en lugar de Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria).

Así lo señaló a través de un video que compartió la mañana del sábado 20 de junio, y en el que Barreras expresó varias razones a las personas que aún se encuentran indecisas el por qué Cepeda sería la mejor opción por encima de De la Espriella.

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“En las próximas horas, en tus manos está el destino de Colombia. En tus manos está la esperanza de millones de colombianos y colombianas que quieren salir adelante, que tienen la ilusión de salir de la pobreza, de que este país sea más justo, de que haya oportunidades para todos, de que mejore el empleo, que sea digno, de que el cambio social avance”.

El excandidato presidencial que logró 14.108 votos (0,05%) en los comicios de primera vuelta el domingo 31 de mayo, le dijo a los seguidores e internautas que en sus manos, y no desaprovechó la oportunidad para lanzarle varios dardos a De la Espriella.

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“También está la libertad, las libertades, la libertad de opinar, de expresión, de decir lo que te venga en gana sin que te perfile, sin que te amenacen, sin que te persigan, sin que te pongan en listados infames que envían a autoridades extranjeras para que castiguen a los colombianos y los persigan, como suelen hacer cuando estamos fuera de nuestra casa, que es nuestro país”, dijo Barreras sobre el abogado penalista.

Barreras hizo el anuncio a través de redes sociales la mañana del sábado 19 de junio de 2026, un día antes de la jornada de elecciones presidenciales -crédito @RoyBarreras/X

Barreras le dijo al electorado que también estarían en juego, según su visión, “los derechos de todos, los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, ofendidas, a no ser insultadas, a no ser utilizadas. Los derechos de las minorías, los derechos de todas las formas de vida, los derechos al aire, al agua, los derechos del medioambiente, que es la fuente de vida”.

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Por todo lo anterior, para el excandidato y excongresista en Colombia “hoy la vida está amenazada, sin razón y por la fuerza”, y argumentó a los internautas que aún no saben por quién votar que en sus manos “está la libertad y la vida”.

Al final, Barreras expresó las razones por las que Iván Cepeda necesita su voto.

“Iván hará un acuerdo nacional. Si ya estás convencido de esta fuerza, si ya votaste con nosotros en la primera vuelta por Iván, duplica tus esfuerzos. Si aún estás indeciso, no lo dudes más, porque está en juego la vida y la libertad. Necesitamos tu voto, por la serenidad, por la vida. Vota por Iván mañana domingo. La vida te necesita”, cerró el excandidato presidencial.

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Claudia López también anunció que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

La también excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López, anunció el 17 de junio su respaldo independiente a Iván Cepeda y a Aida Quilcué para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026.

La decisión fue justificada por parte de López debido a que, según ella, por más de tres décadas de trabajo político compartido, la defensa de las víctimas y la trayectoria pacífica del candidato, de quien dijo que “nunca en su vida ha empuñado un arma”.

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Claudia López expresó apoyo personal a Iván Cepeda y Aida Quilcué, destacando tres décadas de trabajo conjunto con el senador - crédito @VickyDavilaH/X

En su intervención y que compartió a través de un video en redes sociales, la exaspirante puntualizó que el apoyo no implica una adhesión formal, sino un voto de confianza basado en convicciones personales.

Ella también vinculó esa decisión con los cambios políticos de las últimas décadas y con la ampliación de la representación de sectores alternativos en el país.

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Más adelante, López afirmó que esos sectores hoy ocupan más del 40% del Congreso, y añadió que, hace una década, la presencia alternativa en el Senado era de apenas 13%, una proporción que, según su relato, se triplicó tras los procesos de paz y la apertura democrática.

Claudia López vinculó su respaldo a Iván Cepeda con una historia política de más de 30 años

La exalcaldesa recordó que conoce a Cepeda desde el movimiento estudiantil que impulsó la Constitución de 1991.

“Estábamos haciendo memoria en estos días conversando. Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos”, expresó la excandidata.

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Según dijo la exmandataria local, ese vínculo le permite hablar no de un gesto electoral circunstancial, sino de una trayectoria conocida de primera mano.

“Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas tres semanas”, sostuvo López.

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La exalcaldesa de Bogotá expresó que conoce de cerca el trabajo de Cepeda y su historia política de 30 años que los une fue fundamental para decidirse para apoyarlo, por encima de Abelardo de la Espriella - crédito @claudialopezcl/IG

Por todo lo anterior, ella presentó ese pasado común como parte de un proceso político más amplio, centrado en la séptima papeleta y en la aprobación de la nueva carta magna.

La excandidata definió aquel episodio como “el orgullo de mi vida” y lo conectó con las condiciones institucionales que, a su juicio, permitieron la descentralización, la protección de derechos y el acceso de nuevos sectores a cargos públicos.