Confirmado. Medellín tendrá toque de queda en Navidad y Año Nuevo

El alcalde Daniel Quintero anuncio medida de toque de queda y ley seca entre el 24 y el 26 de diciembre y entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. EFE/Luis Eduardo Noriega A

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este jueves a través de Twitter que la capital del departamento de Antioquia tendrá toques de queda el 24, 25 y 26 de diciembre desde la media noche hasta las 6:00 de la mañana durante estos días. La medida también aplicará para los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.

“ Atención: Medellín tendrá toques de queda preventivos los días 24, 25 y 26 de diciembre de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. cada día. Y nuevamente, el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en el mismo horario. Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos. ”, informó el mandatario local.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín anuncia toque de queda en la ciudad. Foto: Twitter Daniel Quintero.

El anuncio de Quintero se da con el fin de evitar el aumento de contagios en Medellín, ciudad donde de acuerdo con el último informe de la Alcaldía se presentaron 760 nuevos casos de covid-19, sumando así 131.325 casos confirmados. Según información de Blu Radio, la capital de Antioquia en este momento tiene una ocupación del 82,5% de las camas de UCI destinadas para atender esta enfermedad.

“ Teniendo en cuenta el nivel de seroprevalencia que hoy tiene la ciudad, aún hay mucha población vulnerable a contagiarse, por eso es que tomamos esta medida, para evitar esas fiestas masivas, recorridos por casas pues eso es foco de contagios que harían que colapsara el sistema de salud que incluso pueden traducirse en más de 1.000 fallecimientos ”, explicó Quintero en entrevista con el mismo medio.

El mandatario local, así mismo aclaró a la emisora que la medida empieza a regir desde las 12 de la noche de estos días, ya de acuerdo con él después de esa franja horaria, es donde las familias luego de cenar salen a celebrar con amigos y vecinos.

En cuanto a la implementación de otras medidas como el pico y cédula, el alcalde de Medellín le dijo a Blu Radio, que todas están sobre la mesa, y que dependiendo de cómo avancen las cifras de contagios se decidirá sí se decretan o no.

“ Todo esta sobre la mesa, seguiremos tomando más medidas por diciembre, que es un mes peligroso para el contagio. Por el momento continuamos con la prohibición de chivas, control de aforos en alumbrados, y además estamos entregando mas de un millón de tapabocas en la ciudad y en los lugares que tienen mayor riesgo de contagio ”, indicó Quintero a la misma emisora.

La prohibición del uso de las chivas navideñas en Medellín fue una de las medidas decretadas por la Alcaldía de la ciudad que Quintero destacó en su entrevista con Blu Radio, pues de acuerdo con él, se habían convertido en centros de fiestas y alcohol donde era más fácil que los ciudadanos se contagiaran.

“ Hay una garrafa de alcohol, y en una misma copita sirven y la van pasando por todo el mundo. Allí, una sola persona contagia a todos y no hay un sistema de salud que aguante eso ”, explicó el alcalde de Medellín a la emisora.

El alcalde añadió en sus declaraciones a Blu Radio, que estás medidas buscan hacer un llamado a la ciudadanía para que se concienticen de que este diciembre y sobre todo los festejos del 24 y el 31 no se dan en condiciones normales, por lo que cada uno deber continuar con los protocolos para su autocuidado.

Quintero además indicó que de no manejarse correctamente los protocolos y medidas durante diciembre, Medellín podría llegar a duplicar el número casos de covid-19 que ha tenido durante toda la pandemia, en un solo mes.

“ Podemos estar cansados del virus y las cuarentenas, pero el virus no se cansa de nosotros ”, expresó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero a Blu Radio.

Por el momento los únicos municipios del Valle de Aburrá que tienen toque de queda -para menores de edad- hasta el 11 de enero de 2021 son Sabaneta y La Estrella.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó en días anteriores que siete subregiones del departamento tendrán toque de queda hasta el 20 de diciembre. Las subregiones son: Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.





