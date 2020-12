Él es Lowe León, padre del hijo de Andrea Valdiri

Foto de redes sociales.

El nombre de Lowe León ha estado en las tendencias de las redes sociales en los últimos días tras los fuertes enfrentamientos que ha tenido con su expareja Andrea Valdiri; sin embargo algunos no recuerdan o no saben quién es Lowe León y por qué ahora aparece en las noticias de entretenimiento del país.

Luis León es un cantante y compositor barranquillero, de 32 años, que se dio a conocer hace algunos años en una edición del famoso concurso musical “Factor X” y que, actualmente, es reconocido por la relación amorosa que tenía hasta hace unos meses con la bailarina y también barranquillera, Andrea Valdiri.

Lowe León se ha caracterizado por resaltar los ritmos caribeños en sus canciones, especialmente el merengue, la bachata y el vallenato. Sus canciones más recientes en su canal de YouTube son “El Cabrón”, video con mayor reproducciones (6,2 millones), y “Las Cartas”, con 1,2 millones de reproducciones.

En una entrevista en noviembre del año pasado, en Caracol Radio, el barranquillero estaba lanzando su canción “Quién me ama como tú”, y reveló que su nombre artístico fue una casualidad. León aseguró que buscando, junto a su hermano, un nombre que funcionara mejor en la industria, sabían que su apellido funcionaba, razón por la que empezaron a buscar la traducción de león en varios idiomas, hasta que el alemán los inspiró.

La traducción de león en alemán es Lowe, y aseguró que Lowe León sonaba muy bien, “porque fue muy sonoro se quedó así”, dijo a la emisora en ese entonces a la emisora.

A través de un video en su canal de Youtube, Lowe León compartió, en mayo de 2020, 15 cosas que no sabían de él a todos sus seguidores. Entre las cosas que el barranquillero compartió es que lo expulsaron de varias escuelas, que jugó fútbol en las ligas inferiores del Junior de Barranquilla y que tiene un hijo de siete años llamado Luis Santiago León.

Además, agregó que trabajó algunos años en los Estados Unidos y que sus canciones están basadas en experiencias personales.

En agosto de este año, el nombre de Lowe León llegó a los oídos de más colombianos, cuando se conoció que un excéntrico hombre le pidió a Andrea Valdiri que fuera su novia con un helicóptero. Aunque la publicación de la barranquillera ya no está en su perfil, varios medios de comunicación reseñaron que la bailarina compartió el siguiente texto: “¿Quién ha soñado con esto? Los caballeros aún existen! Me tocó uno a mí, que me robó el corazón. Lowe León”.

Cuando se conoció que León era el nuevo novio de la barranquillera, muchos de sus fanáticos empezaron a armar teorías conspirativas sobre su relación, asegurando que todo se trataba de una estrategia de marketing para promocionar las canciones del compositor Lowe León, dado que para ese entonces él no superaba los 200 mil seguidores en Instagram y Valdiri tenía más de 4,6 millones; actualmente, León supera los 600 mil seguidores y la bailarina los cinco millones.

Sin embargo, unos meses después del anuncio de su relación en agosto, ninguno de los dos se ha referido hacia los rumores del supuesto trato de marketing, pero se sabe que la situación entre los dos es bastante problemática y perjudica al bebé que viene en camino, fruto de la relación amorosa que sostuvieron los barranquilleros.

Durante la transmisión del sábado 12 de diciembre del programa de Canal Caracol, La Red, el cantante Lowe León aseguró que su relación con la bailarina Andrea Valdiri todavía seguía en pie y que, aunque por el momento estaban distanciados, estaban trabajando para que su relación funcionara y más ahora que están esperando un bebé juntos.

Pero Andrea Valdiri, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, desmintió las afirmaciones de León y aseguró, bastante molesta, que eso no era cierto y que, por el momento, ella y Lowe no están juntos.

“Nosotros no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nos separamos. Él se fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos”, explicó la barranquillera que además precisó que durante los últimos diez días solo han hablado dos veces pues, aseguró, que tenían una “muy mala comunicación”.

La discusión no paró allí. Lowe León le reclamó a Valdiri por haberlo expuesto ante el escarnio público con ese en vivo en su cuenta de Instagram, el cantante aseguró que, “si hay algo cierto, Andrea, y espero que me lo puedas reconocer en mi cara, es que tú también debiste haber manejado esto de otra manera y no exponerme como lo hiciste”.

