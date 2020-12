Agarrón entre Andrea Valdiri y Lowe León en Instagram: ella lo negó como pareja y le reclamó por hablar en La Red: “Nosotros no tenemos nada”

Andrea Valdiri, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que eso no era cierto y que, por el momento, ella y Lowe no están juntos.

Durante la transmisión del sábado 12 de diciembre del programa de Canal Caracol, La Red, el cantante Lowe León aseguró que su relación con la bailarina Andrea Valdiri todavía seguía en pie y que, aunque por el momento estaban distanciados, estaban trabajando para que su relación funcionara y más ahora que están esperando un bebé juntos. Andrea Valdiri, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que eso no era cierto y que, por el momento, ella y Lowe no están juntos.

En ‘Instagram Live’, Andrea Valdiri se despachó contra Lowe León por lo que él dijo sobre su relación en el programa. El cantante respondió a las acusaciones.

“Nosotros no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nos separamos. Él se fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos”, explicó la barranquillera que además precisó que durante los últimos diez días solo han hablado dos veces pues, aseguró, que tenían una “muy mala comunicación”.

“Cuando uno forma una familia, uno tiene que dar la cara, uno no tiene por qué salir huyendo, recoger sus motetes y ‘chao me fui y no supe más nada de ti’”, dijo la bailarina a los espectadores de su video en vivo.

Para Valdiri, la aparición de su ex pareja fue desafortunada y, aseguró que al verlo allí hablando de ella y de su relación la molestó mucho.

“Me duele mucho, en el corazón, cuando los hombres tienen un orgullo demasiado grande y un ímpetu de grandeza una cosa loca. Eso me duele, porque cuando los hijos vienen al mundo uno tiene que borrar esas rayas de diferencia y entre los dos solucionar los problemas, no irte a un canal de televisión a hablar lo bonito y lo bello que fue tu relación”, sentenció.

A pesar de la molestia de Valdiri, la bailarina aseguró que iban a tener un hijo juntos, situación que los compromete a llevar una buena relación en la medida de lo posible, resaltó que todavía tiene derechos al ser el padre de su hijo.

“Yo también te amo con todo mi corazón, así tu orgullo tampoco te dé”, concluyó Valdiri.

La discusión no paró allí. Lowe León le reclamó a Valdiri por haberlo expuesto ante el escarnio público con ese en vivo en su cuenta de Instagram, el cantante aseguró que, “si hay algo cierto, Andrea, y espero que me lo puedas reconocer en mi cara, es que tú también debiste haber manejado esto de otra manera y no exponerme como lo hiciste”.

Los rumores de ruptura de la pareja empezaron en enero, cuando la barranquillera publicó en sus historias de Instagram un mensaje que decía, “rico hacer y después salir corriendo, hacer creer que se tiene la razón para evadir responsabilidades”.

“El que no estuvo ahora, que no venga a reclamar después”, escribió acompañado de una emoji de una mujer embarazada. El mensaje para los seguidores de la pareja fue evidente, iba para Lowe León.

Según contó Valdiri, la discusión tendría que ver con el embarazo. Relató que “cuando estuve cinco días en la clínica por una discusión que tuvimos, no fue capaz de llamar o escribir y preguntar si estaba bien, si aborté nada. Habían pasado cinco días y pues pensé, esto como que se terminó”