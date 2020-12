La Universidad del Rosario es la más sostenible ambientalmente en Colombia

La Universidad del Rosario es la más sostenible ambientalmente según UI Green Metric. Foto: Tomada de la página web de la Universidad del Rosario

En una publicación del periódico El Tiempo, se presentaron los resultados del ranking de la firma UI Green Metric, que desde el 2010 viene realizando evaluaciones para determinar cuáles son las universidades del mundo con las mejores practicas medioambientales y de sostenimiento.

Según explicaron en el artículo del diario El Tiempo, dicha firma evalúa el desempeño y la implementación de políticas que atañen a campos verdes y de sostenibilidad en las instituciones de educación superior del mundo.

En la que se realizó este año, el país logró posicionar a 7 universidades, entre las 100 que tienen mejores practicas de sostenibilidad ambiental.

En el artículo de El Tiempo explicaron que la clasificación se realizó con la medición en las categorías Entorno e Infraestructura, Energía y Cambio Climático, Residuos, Agua, Transporte, y Educación e Investigación, en las que se puntuó el desempeño de las instituciones educativas respecto a estos temas.

En términos generales, a las universidades colombianas les fue muy bien y se destacaron en los aspectos relacionados al manejo de residuos, pero les faltaría más trabajo en temas de infraestructura y de energías limpias.

La Universidad del Rosario de Bogotá, de acuerdo con la medición, fue la que obtuvo 8.075 puntos, el mayor puntaje entre las universidades colombianas que se evaluaron, y por lo que ocupó también el puesto 34 a nivel mundial en dicho ranking. De esta institución educativa bogotana se destacó el buen manejo de los residuos, y en su sistema de transporte.

Le siguió la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali (Vale del Cauca), que obtuvo 7.975 puntos lo que le permitió ocupar el puesto 45 a nivel mundial. De esta institución de educación se destacó también el buen manejo de sus residuos, y el trabajo que viene realizando en los que se refiere a educación e investigación.

La otra mejor puntuada fue la Universidad del Norte de Barranquilla, que ocupó el puesto 50 en el ranking mundial. Esta institución, como pasó con la del Rosario, se destacó por el manejo que hace de sus residuos, así como en sus medios de transporte.

En el listado también se encuentra la Universidad Nacional de Colombia, que fue calificada con 7.950 puntos y ocupó el puesto 52 en el listado mundial. De esta institución se destacó en los temas de infraestructura y transporte. Aunque también resaltaron el trabajo que llevan a cabo en Educación e investigación.

En el ranking mundial La Universidad de Santander de Bucaramanga estuvo en el puesto 64, con una calificación de 7.825 puntos. Le siguió la Universidad Tecnológica de Pereira que obtuvo 7.700 puntos, lo que le permitió ubicarse en el puesto 78, entre las 100 mejores del mundo. Entre tanto, la Universidad Eafit, de Medellín, se ubicó en el puesto 98, al conseguir 7.550 puntos.

Las top de las universidades sostenibles del mundo, según citan en El Tiempo, fueron en primer lugar la de Wageningen University & Research, de Países Bajos; seguida de la University of Oxford, la University of Nottingham, y la Nottingham Trent University, todas ellas en el Reino Unido. El quinto lugar lo ocupó la University of California, en Estados Unidos.





También le puede interesar:

Veeduría Distrital formulará una acción popular contra el Ministerio de Defensa por las jornadas de protesta de 9 y 10 de septiembre

En Barbacoas (Nariño) continúan en alerta roja por lluvias e inundaciones

América de Cali no tiene jugadores con Covid-19 y no tendrá bajas para el partido del domingo

Los Mercados Campesinos vuelven a Bogotá a ofrecer lo mejor del campo

Prepárese: en 5 zonas de Bogotá habrá cortes de electricidad este sábado 12 de diciembre